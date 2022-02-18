При поломке лифта звоните на номер 109

В одном из зданий, сданных в эксплуатацию на территории города, проходит испытание экспресс-лестницы.

Работы ведутся в соответствии с правилами. При испытании по требованию проверяется соответствие лифта данным, указанным в паспорте, безопасная работа, возможности подъема груза.

Жительница: -» Дети боятся заходить в лифт, беременные женщины оставались закрытыми».

Просидеть между этажами в лифте, ожидая помощи, не самая лучшая перспектива. Чтобы не опоздать по своим делам и не терять драгоценное время, следует сразу звонить 109. По этому же номеру можно сообщить о неисправности. Диспетчерские службы работают круглосуточно.

Нурдаулет Турганбекулы, и. о. руководителя управления контроля и качества городской среды:

-«К нам до сих пор поступают жалобы: свет отключили, лифт не работает, кто-то в лифте застрял. Чтобы решить эту проблему управлением проведена интеграция с учреждениями, обслуживающими лифты, с Единым контакт-центром «Ай-көмек 109″. Они работают 24 часа. Получив сообщения от жителей, они уведомляют соответствующие учреждения и контролируют их исполнение».

В Шымкенте из 635 лифтов, 517 — в жилых домах. А учреждений, обслуживающих лифтовое хозяйство- 11.

Ерболат Оскенбаев, представитель компании «Лифткурылыс»:

-«После установки лифта мы проводим статические и динамические испытания. Только ,что на ваших глазах мы проверили грузоподъемность и безопасность. Лифт отвечает всем параментрам указанных в паспорте. Срок эксплуатации его 25 лет».

Лифт входит в общее имущество жилого дома, поэтому за жильцами остаётся содержание и ремонт. В Шымкенте 30 лифтов, срок эксплуатации которых истёк. Еще 4 лифта нуждаются в срочной замене.