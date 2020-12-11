99% из них уже нашли свое решение.

Заместитель министра внутренних дел РК Сакен Сарсенов и аким Туркестанской области Умирзак Шукеев ознакомились с работой Единого контакт-центра — 109, работа которого организована при городском акимате, и дал положительную оценку, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

По словам акима города Туркестан Рашида Аюпова, который проинформировал о работе нового центра, операторы круглосуточно принимают жалобы и предложения от жителей города. Кроме того, акимат города запустил в социальных сетях проекты #АшықӘкімдік, #ХалықтықӘкімді. Воспользовавшись этими системами, жители смогут сэкономить драгоценное время не посещая местные исполнительные органы.

Все заявки и жалобы принимаются и регистрируются службой 109. По результатам реагирования на обращения и жалобы жителей, сотрудникам акимата, в частности акиму города и его заместителям начисляют «квалификационные проценты». Их можно отследить на специальных лэд-экранах, установленных в областном и городском акиматах, а также в едином контакт-центре 109 и специальной программе. На сегодня из 5274 обращений, принятых Call-центром, 99% уже нашли свое решение.

Вместе с тем, на сегодняшний день в Туркестане в рамках проекта «Безопасный город» акиматом города установлено 200 камер видеонаблюдения. Камеры видеонаблюдения, работающие по принципу 24/7, ведут статистику распознавания на базе поиска и отображения, биометрическое распознавания лиц, определяют масочный режим во время карантина, а также позволяют выявлять массовое скопление людей и информируют компетентные органы о незаконных действиях.