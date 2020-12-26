Один из эффективных способов повысить уровень обслуживания в наиболее перспективной сфере и многие другие варианты предложили туркестанские предприниматели.

Для этого они встретились в Палате предпринимателей области с представителями комитетов по развитию сферы торговли, услуг и туризма при Региональном совете. В заседании участвовали заместитель акима области Мейржан Мырзалиев, главный санитарный врач области Нурбек Нышанов, а также руководство Управления туризма Туркестанской области и ректор университета «Международный туризм и гостеприимство», передает Пресс-служба акима Туркестанской области .

Директор Палаты предпринимателей Туркестанской области Тимур Нахипбеков отметил, что основной темой данного заседания станет обсуждение решений, принятых на встрече с бизнесменами заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова. Также участники встречи рассмотрели дальнейшее разрешение деятельности бизнес-объектов.

Предпринимателей в сфере торговли и услуг интересовали вопросы снятия ограничений на рабочее время закрытых торговых центров в праздничные дни. Они спрашивали о создании в штатном режиме рабочего времени центра обслуживания пассажиров и автотранспорта вдоль дороги, и выдаче разрешений на работу ресторанов, тойханы и школьных столовых.

Главный санитарный врач Нурбек Нышанов сообщил, что сейчас разрабатывают специальное постановление, согласно которому торговые дома смогут работать в праздничные и выходные дни с 9:00 до 17:00.

Также сформируют специальный список объектов придорожного сервиса, где будет возможность работать с регистрацией на сайте InfoKazakhstan. Кроме того, по данным главного санврача, разрешается деятельность и​ школьных столовых.

Поднимали важные вопросы по развитию туризма. С каждым днем качество услуг становится все более актуальной проблемой. Кадры решают все, а их пока недостаточно. Дело в том, что интенсивная цифровизация и усложнение бизнес-процессов требуют от сотрудников высокой квалификации, технических знаний и управленческих навыков. Над этим надо работать. Одно из предложений — создать на базе Международного университета туризма и гостеприимства краткосрочные курсы для гидов и экскурсоводов за счет бизнеса или инвестора.

Также участники обратили внимание на то, что неполнота данных на электронной карте Туркестана создает неудобства для гостей и жителей города. Они предложили создать рабочую группу по обновлению и внедрению электронной карты в сочетании с бесплатными платформами (Google, Yandex). Этим займётся визит-центр. Уже создана рабочая группа для внесения данных на географическую карту.

По итогам заседания комитета акимат поддержал ряд предложений, которые помогут решению озвученных вопросов. ​