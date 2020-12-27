В Шымкенте временами ожидается туман, гололед. В Туркестане ночью временами ожидается туман, гололед.

Прогноз погоды по территории Казахстана на 27 декабря



Под влиянием атмосферных разделов на западной и юго-восточной части республики пройдут осадки, преимущественно в виде снега. И лишь на севере, востоке и центре страны окажет влияние отрог антициклона, погода преимущественно без осадков. На западе и юге республики ожидается гололед. Местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра.

В Западно-Казахстанской, Костанайской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Атырауской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед, в Атырауской области днем местами усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Актюбинской области днем местами усиление ветра 15-20 м/с, .

В Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ночью местами ожидается сильный мороз.