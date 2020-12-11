В Туркестанской области прошел областной онлайн конкурс «Абай – әлем көзімен» и «Ән аға», посвященный 175-летию Абая Кунанбаева и 90-летию Шамши Калдаякова.

Творческое мероприятие, организованное в рамках специального проекта «Ұлы даланың ұлы есімдері» , был инициирован областным управлением общественного развития и областной офис «Рухани жаңғыру».

Конкурс «Абай – әлем көзімен» направлен на популяризацию наследия великого казахского поэта Абая среди представителей других национальностей, выявление талантливых чтецов художественной литературы, популяризацию богатого наследия поэта, повышение интереса представителей других национальностей к казахской национальной духовности.

Основная же цель конкурса «Ән аға» — популяризация песен Шамши, ставшего королем казахского вальса, выявление талантливых певцов, продолжение творчества композитора как преемственности поколений.

Конкурс «Абай – әлем көзімен» прошел с 16 ноября по 2 декабря, в нем приняли участие 77 претендентов. Согласно его условиям, граждане в возрасте от 14 до 40 лет на своих страницах в социальных сетях должны выразительно и наизусть прочитать произведения Абая и поставив хештег #АбайӘлемКөзіменРуханиЖаңғыру, представить свое видео. На 2 этап отбора 33 претендента получили путевки, прочитав наизусть Слова назидания Абая.

По итогам конкурса 1 место занял Саидвали Каландаров из Мактааральского района, 2 место досталось Интизоре Нусратуллаевой из Кентау, Сабине Акрамовой из Сарыагашского района и Мухаббат Адахамовой из Сайрамского района. Тройку лидеров составили Ражабгул Колдашева из Жетысайского района, Алина Гниязова из Созакского района, Мрдиси Абасали из Байдибекского района.

Конкурс «Ән аға» проходил с 6 по 18 ноября, в нем приняли участие 64 кандидата. Согласно условиям, конкурсанты в возрасте от 14 до 45 лет соревновались и исполняли под музыкальное сопровождениетлюбую песню Шамши. Каждый участник должен был скачать видео с хештегом #ӘнАғаРуханиЖаңғыру на своей странице в социальной сети (Instagram, зарегистрироваться на странице @rukhanizhangyrutur и отметить его.

По итогам конкурса 3 место занял Сарвариддин Курбантаевич из села Карнак, города Кентау, Акмаржан Мамыргалиевна из села Козмулдак Созакского района, дуэт «Кос-Тура» из Байдибекского района. 2 место заслуженно заняли Айжан Турсынбековна из Кентау и Улжалгас Жумабековна из Отрарского района, 1 место досталось Ескендиру Киикбайулы из Мактааральского района.

Всем победителям были вручены специальные дипломы и сувениры от управления общественного развития Туркестанской области.

Региональная служба коммуникаций Туркестанской области