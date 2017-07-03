Полицейские ЮКО раскрыли кражу лошадей на сумму около 6 миллионов тенге

0
119
Кража лошадей

Сотрудники Толебийского РОВД задержали двух подозреваемых в скотокрадстве, угнавших табун лошадей у местного жителя. Так, в дежурную часть Толебийского РОВД с заявлением обратился 44-летний потерпевший о том, что летом прошлого года неизвестные лица похитили у него с вольного пастбища табун в количестве 29 лошадей. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 6 миллионов тенге.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Толебийского РОВД и возбудили уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». С целью раскрытия данного преступления в отделе полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных полицейских.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам Толебийского РОВД удалось выйти на след предполагаемых барымтачей и задержать подозреваемых. Ими оказались жители г.Шымкента и Толебийского района, 1968 и 1969 г.р., безработные.

Следствием установлено, что задержанные, пользуясь отсутствием людей на пастбищах, похитили табун лошадей, которых перегнали в Арысский район, где продали, а деньги потратили на свои нужды.

В настоящее время полицейскими устанавливается причастность подозреваемых к другим аналогичным фактам. В качестве вещественного доказательства изъята часть краденого имущества, которая возвращена законному владельцу. Проводится досудебное расследование.

Пресс служба ДВД ЮКО

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Уведомлять меня
2000
wpDiscuz