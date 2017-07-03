Полицейские ЮКО раскрыли кражу лошадей на сумму около 6 миллионов тенге

Сотрудники Толебийского РОВД задержали двух подозреваемых в скотокрадстве, угнавших табун лошадей у местного жителя. Так, в дежурную часть Толебийского РОВД с заявлением обратился 44-летний потерпевший о том, что летом прошлого года неизвестные лица похитили у него с вольного пастбища табун в количестве 29 лошадей. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 6 миллионов тенге.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Толебийского РОВД и возбудили уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». С целью раскрытия данного преступления в отделе полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных полицейских.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам Толебийского РОВД удалось выйти на след предполагаемых барымтачей и задержать подозреваемых. Ими оказались жители г.Шымкента и Толебийского района, 1968 и 1969 г.р., безработные.

Следствием установлено, что задержанные, пользуясь отсутствием людей на пастбищах, похитили табун лошадей, которых перегнали в Арысский район, где продали, а деньги потратили на свои нужды.

В настоящее время полицейскими устанавливается причастность подозреваемых к другим аналогичным фактам. В качестве вещественного доказательства изъята часть краденого имущества, которая возвращена законному владельцу. Проводится досудебное расследование.

Пресс служба ДВД ЮКО