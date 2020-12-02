Сотрудники Толебийского РОП во время рейдовых мероприятий выявили очередной факт проведения кокпара возле одного из аулов района, передает Otyrar.KZ.

Стражи порядка незамедлительно остановили участников спортивного состязания, провели с ними разъяснительную беседу о недопустимости нарушения карантина и распустили всех по домам.

В отношение организаторов мероприятия составили административной протокол.

Собранные материалы направили в соответствующие компетентные органы для принятия законного решения.

В итоге на организатора кокпара, жителя Толебийского района, наложили административный штраф в размере 30 МРП.