Серийного мошенника задержали в Туркестанской области.

В дежурную часть Жетысайского РОП с заявлением обратилась местная жительница. Она сообщила о том, что стала жертвой мошенника. Неизвестный мужчина, войдя в доверие, обманным путем выманил у нее деньги. Со слов потерпевшей, аферист пообещал молодой девушке помочь в получении сертификата от школы предпринимательства и выманил 120 тысяч тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК “Мошенничество”.

Вскоре сотрудники полиции Жетысайского РОП вышли на след мошенника и в течение трех дней задержали подозреваемого. Им оказался молодой человек, местный житель. Стражи порядка доставили подозреваемого в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

– Подозреваемый, пользуясь доверием потерпевшей, выманил у последней деньги, обещая помощь в получении сертификата.

Как выяснилось, аферист под тем же предлогом, похитил деньги еще у двух жителей района. У одного из них подозреваемый путем мошенничества забрал 60 тысяч, а другого более 100 тысяч тенге. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 300 тысяч тенге, – сообщили в полиции.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской. Полицейскими выясняется причастность молодого человека к совершению других аналогичных преступлений.