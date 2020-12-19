В городе Кентау на сегодняшний день зарегистрировано 317 обращений от граждан с ограниченными возможностями, нуждающихся в колясках.

Есть потребность в прогулочных, внутридомовых колясках для взрослых и детей, подростков.

С начала года распределено 140 колясок, в настоящее время, согласно распределению, выделено 554 колясок и готово к распределению 230 колясок. В соответствии с индивидуальной программой реабилитации прогулочная коляска выдается сроком на 4 года, внутридомовая коляска-на 7 лет, сообщает Пресс-служба акимата города Кентау.

В городе Кентау на 31 ноября 2020 года общая численность инвалидов составляет 5706 человек, из них инвалидов 1 группы — 293, инвалидов 2 группы – 2444, инвалидов 3 группы — 2328, детей – инвалидов с раннего возраста-570.