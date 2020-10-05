Второе воскресенье октября в Казахстане утверждено Днём инвалидов.

Проведение Международного дня инвалида направлено на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав и благополучия, а также на привлечение внимания общества на преимущества, которые оно получает от участия инвалидов в политической, социальной, экономической и культурной жизни.

В связи с этим, аким города Шымкент Мурат Айтенов посетил реабилитационный центр «Шапагат», где ознакомился с работой учреждения, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Коммунальное государственное учреждение «Реабилитационный центр для инвалидов «Шапагат» оказывает специальные социальные услуги инвалидам старше восемнадцати лет с психоневрологическими заболеваниями, и инвалидам первой, второй групп.

Центр, который был открыт в прошлом году, рассчитан на 70 мест. Здесь созданы все условия для посетителей.

С помощью инструкторов посетители могут пользоваться услугами физкультурного кабинета. В специальных кабинетах инвалиды получают различные виды лечения по назначению врача.

Мурат Дуйсенбекович отметил, что государство всегда заботится о людях с ограниченными возможностями, а также постоянно растет размер социальных выплат.

В целом, в Шымкенте на учете состоят около 37 тысяч человек с ограниченными возможностями.

В целях улучшения социального положения данной категории лиц в текущем году за счет бюджетных средств закуплено 55 видов специального оборудования, в центре оказывается 4 вида специальных услуг.

В этом году из Министерства труда и социальной защиты населения РК для города Шымкент выделено 406 единиц электронных колясок.

С начала года поступило 100 единиц электронных колясок, которые распределяются инвалидам I, II групп. Оставшиеся 306 будут распределены до конца текущего года.

Дополнительно заключен договор на приобретение из бюджета 1 210 прогулочных и комнатных ручных колясок.

Кроме того, 6 специальных социальных учреждений Шымкента обслужили 1 725 человек с инвалидностью.

В частности, проведены реабилитационные мероприятия для детей с психоневрологическими патологиями, с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата и лиц старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями, инвалидов I-II групп и престарелых, находящихся в стационарном, полустационарном режиме и на дому.

Кроме того, в качестве альтернативы государственным учреждениям для данной категории граждан социальные услуги также оказывают неправительственные организации.