За оказанную помощь аким района поблагодарил всех предпринимателей.

В населенном пункте Кайнарбулак Каратауского района города Шымкент 200 семьям (многодетным матерям, малообеспеченным и одиноким матерям) бесплатно раздали уголь. Благотворительная акция организована спонсорами района, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

— В такую холодную зиму без угля очень трудно. И приобрести его нужны средства. От имени жителей хочу поблагодарить всех, кто организовал эту благотворительную акцию, — сказала жительница населенного пункта Саида Батырбекова.

По словам акима района Абзала Аликулова, спонсоры регулярно проводят благотворительные акции в районе.