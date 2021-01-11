Мы и оглянуться не успели, а новый год уже вовсю набирает обороты.

Давно загаданы желания, определены мечты на ближайшие 12 месяцев. Астрологи уже предрекли каждому знаку Зодиака периоды года, когда им больше повезет в любви, карьере и в деньгах. Насколько все это осуществимо, станет ясно к концу года, а пока предлагаю вам посмотреть на то, чем будет наполнен наступивший 2021 год. Опираться будем на календарь памятных дат, «привязанных» к этому году.

КАКОЙ ПО СЧЕТУ?

Но сначала определимся с координатами во времени. Итак, 1 января начался 2021 год по григорианскому календарю – невисокосный год. Он начался в пятницу. И завершится тоже в пятницу.

Это 2021-й год нашей эры, 21-й год 3-го тысячелетия, 21-й год XXI века, первый год третьего десятилетия XXI века, второй год 2020-х годов.

Конечно, есть еще юлианский, еврейский, армянский церковный, китайский и прочие календари, там цифры будут другие. Разве что упомянем исламский календарь, согласно которому с 10 августа у нас начнется 1442-1443 год. Просто к сведению, не запутайтесь.

К слову, год белого быка по китайскому календарю начнется только с 12 февраля. Крыса пока не уступила ему своих прав.

ИМЕНИ КОГО?

Минувший год в Казахстане был объявлен Годом волонтеров. Официально 2021-й пока никак у нас не обозначен, хотя еще летом казахстанские общественники предложили объявить 2021-й Годом экологии в Казахстане. Об этом сообщалось на сайте 24.kz. Инициатива объясняется тем, что природные богатства Казахстана с каждым годом истощаются, многие из них уже не восстановить и не вернуть. Поэтому надо и государству, и нам, его гражданам, принять все необходимые меры для сохранения природного достояния для потомков.

Зато уже известно, что по решению ООН 2021 год объявлен как:

Международный год творческой экономики для устойчивого развития;

Международный год овощей и фруктов;

Международный год мира и доверия;

Международный год ликвидации детского труда.

В этом году в мире планируется (но очень осторожно!) провести большинство крупных мероприятий, которые первоначально должны были состояться в 2020 году, но были отменены из-за пандемии COVID-19.

А теперь давайте разобьем ожидаемые события по месяцам, так будет удобнее ориентироваться в этой большой информации.

Январь

3 января – все атомные электростанции Германии были выведены из эксплуатации.

7 января – 70 лет со дня рождения летчика-космонавта Республики Казахстан и Российской Федерации, председателя Национального космического агентства РК, обладателя звания «Халық қаһарманы» Талгата Амангельдиевича Мусабаева.

31 января 1911 года, 110 лет назад, родилась болгарская провидица Ванга.

Февраль

9 февраля 90 лет со дня рождения поэта, журналиста, лауреата Государственной премии РК, обладателя звания «Поэт века» Мукагали Макатаева (1931-1976 гг.).

10 февраля 75 лет со дня рождения композитора, заслуженного деятеля искусств Кенеса Дуйсекеева (1946 – 2020 г.). В 70-е годы Кенес Дуйсекеев руководил ансамблем «Гульдер». Помните его песни в исполнении Розы Рымбаевой «Салем саган, туган ел» («Привет тебе, родной народ»), «Еркеледін сен» («Баловница моя») и «Балладу о домбре»…

12 февраля будет отмечать 80 лет со дня своего рождения общественный деятель, президент детского благотворительного фонда «Бобек» Сара Алпысовна Назарбаева.

28 февраля отмечается 175 лет со дня рождения поэта, жырау, жыршы Жамбыла Жабаева (1846-1945 гг.). Только один факт – его незабываемое стихотворение «Ленинградцы, дети мои», давало силы жить дальше изможденным людям блокадного города.

Март

3 марта отмечается 160-летняя годовщина отмены крепостного права в Российской империи (1861 г.). То есть 16 десятилетий назад наши пра- прадедушки и пра- прабабушки стали относительно вольными людьми.

8 марта 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Клочкова Василия Георгиевича (1911 – 1941 гг.).

12 марта исполнится 90 лет Национальной библиотеке Республики Казахстан.

22 марта отметит 100 летний юбилей газета «Жас Алаш» (1921 г.)

28 марта – 50 лет «Копейке». На заводе в Тольятти сошли с конвейера первые «Жигули».

Апрель

7 апреля 150 лет со дня рождения чемпиона мира по французской борьбе, обладателя почетного звания «Батыр казахского народа» Хаджимукана Мунайтпасова (1871 – 1948 гг.). Центральный стадион Шымкента носит имя этого легендарного палуана.

12 апреля исполнится 60 лет со дня первого полета пилотируемого корабля с космодрома Байконур (1961 г.). Юрий Гагарин стал первым человеком на планете Земля, полетевшим в космос.

26 апреля исполнится 35-я годовщина печального события, катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

29 апреля 115 лет со дня рождения ученого-музыковеда, композитора, дирижера, народного артиста Казахстана, доктора искусствоведения, профессора, академика АН Казахстана Ахмета Куановича Жубанова (1906 – 1968 гг.).

Май

15 мая отмечаем 130 лет с даты рождения Михаила Булгакова.

15 мая 80 лет со дня рождения поэта Исраила Сапарбаева, Почетного гражданина города Шымкента.

18 мая 85 лет со дня рождения поэта, общественного деятеля, народного писателя Казахстана Олжаса Омаровича Сулейменова.

20 мая писатель Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили) встретит свое 65-летие.

21 мая – 100 лет Андрею Дмитриевичу Сахарову, академику, физику, общественному деятелю, лауреату Нобелевской премии (1921 – 1989).

Июнь

1 июня 75 лет Национальной Академии наук Республики Казахстан.

22 июня – 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.).

Июль

70 лет со дня образования Панфиловской дивизии под командованием генерал-

майора Ивана Васильевича Панфилова, участвовавшей в 1941 году в обороне Москвы.

17 июля 115 лет со дня рождения композитора, педагога, народного артиста КазССР Латифа Абдулхайулы Хамиди (1906 – 1983 гг.).

27 июля – 100-я годовщина изобретения инсулина.

27 июля 75 лет со дня рождения летчика-космонавта РК, генерал-майора авиации, Героя Советского Союза, обладателя звания «Народный герой» Токтара Онгарбаевича Аубакирова.

30 июля 70 лет со дня рождения певца, народного артиста СССР и Казахстана Алибека Мусаулы Днишева.

Август

28 августа 90 лет со дня рождения государственного и общественно-политического деятеля, ученого, этнографа, доктора исторических наук Жанибекова Узбекали (1931-1998 гг.).

29 августа исполнится 30 лет со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона.

Сентябрь

1 сентября 100 лет Центральному Государственному архиву Республики Казахстан.

24 сентября 75 лет со дня рождения киноактрисы, заслуженной артистки Казахстана и России Натальи Утеулиевны Аринбасаровой.

29 сентября 100 лет Казахскому радио.

Октябрь

2 октября 30 лет со дня осуществления космического полета летчиком-космонавтом РК, генерал-майором авиации, Героем Советского Союза, обладателем звания «Народный герой» Токтаром Онгарбаевичем Аубакировым.

3 октября 80 лет со дня рождения писателя, переводчика Бакытжана Момышулы (1941–2012 гг.), сына легендарного воина Бауыржана Момышулы.

6 октября 130 лет со дня рождения гениального художника-графика Сергея Ивановича Калмыкова (1891 – 1967 гг.).

11 октября 75 лет писателю, драматургу, переводчику Роллану Шакенулы Сейсенбаеву.

Ноябрь

2 ноября 180 лет со дня рождения просветителя, педагога, писателя, этнографа, фольклориста, общественного деятеля Ибрая Алтынсарина (1841-1889гг.).

11 ноября – 200-летний юбилей любимого писателя отпразднуют поклонники пера Ф. М. Достоевского (1821 – 1881гг.).

16 ноября 80 лет подвигу 28 героев-панфиловцев (1941 г.).

22 ноября (10 ноября по ст.ст.) – день рождения Владимира Даля. Создателю «Толкового словаря» исполнилось бы 220 лет (1801-1872гг.).

28 ноября 70 лет со дня рождения поэтессы Любови Константиновны Шашковой.

29 ноября 125 лет со дня рождения народного писателя Казахстана Максима Дмитриевича Зверева (1896 – 1996 гг.).

Декабрь

1 декабря 30 лет со дня избрания Нурсултана Абишевича Назарбаева на пост Президента Республики Казахстан (1991 г.).

1 декабря – 25-я годовщина проведения Всемирного дня борьбы со СПИДом.

10 декабря исполнится 30 лет со дня президенства Нурсултана Абишевича Назарбаева и принятия решения VII сессии Верховного Совета КазССР о переименовании КазССР в Республику Казахстан (1991 г.).

16 декабря 35 лет со дня Декабрьских событий (1986 г.)

16-17 декабря 30 лет со дня провозглашения Независимости Республики Казахстан (1991 г.).

18 декабря – юбилей у Юрия Никулина. Любимому актеру театра и кино и главному клоуну нашего детства – 100 лет.

19 декабря – 165 лет со дня рождения фольклориста, этнографа Абубакира Ахметжанулы Диваева (1856-1932 гг.)

И ЕЩЕ

Есть в истории даты, не привязанные к конкретному дню.

800 лет со дня рождения великого князя и знаменитого русского полководца Александра Невского (1221 г.).

685 лет государственному деятелю Центральной Азии, военачальнику Тимуру (Амир Темур, Аксак Темир) (1336 – 1405гг.).

570 лет от рождения мореплавателя и первооткрывателя Христофора Колумба (род. в 1451); 500 лет назад произошло много событий, связанных с мореплавателем и путешественником Магелланом.

310 лет изобретению Бартоломео Кристофори первого фортепиано (в 1711 году).

330 лет батыру Кабанбай Кожакулулы (1691 – 1770 гг.).

310 лет государственному деятелю, полководцу, дипломату Абылайхану (1711 – 1781 гг.).

310 лет Сартай батыру (1711 – 1785 гг.).

290 лет присоединения Казахстана к России (1731 – 1867 гг.).

145-я годовщина телефонного аппарата, сконструированного в 1876 году А. Беллом.

110 лет первому ранцевому парашюту, изобретенному в 1911 году Г. Котельниковым.

80 лет знаменитой «Катюше», реактивной артиллерийской установке (1941 год).

80 лет киностудии «Казахфильм» им. Ш. Айманова (1941 г.).

75 лет культурному фонду ЮНЕСКО и детскому фонду ЮНИСЕФ (1946).

60 лет, как вышли в свет книги Олжаса Сулейменова «Земля, поклонись человеку!» (премия ЦК комсомола Казахстана) и «Аргамаки».

50-я годовщина повести «Белый Бим, Чёрное Ухо» Гавриила Троепольского (1971). 40 лет сборнику стихов Владимира Высоцкого «Нерв». 20 лет исполняется роману «Казус Кукоцкого» Людмилы Улицкой.

Вписывайте, дорогие читатели, в этот перечень свои события. Поверьте, они все достойны вашей памяти и внимания.

Пусть в новом году будет больше приятных и по-доброму значимых событий.

Подготовила Фарида ШАРАФУТДИНОВА