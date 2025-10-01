Октябрь — сердце осени

Октябрь – самый воспеваемый поэтами месяц года. Причем не только в русской литературе.

Хотя, да, мы больше знакомы с поэтическими шедеврами Пушкина, Фета, Тютчева. А еще в октябре родились такие русские поэты, как Лермонтов, Кольцов, Бунин, Цветаева, Гумилев, Есенин, Маршак, Гофф, Галич, казахские поэты Торайгыров, Сарсенбаев, Аманжолов и другие…

Ну вдохновляет эта, казалось бы, «унылая пора» на поэтический слог. Это очевидно. Почти на старте месяца мир и мы вместе с ним отметим юбилей Сергея Есенина. Обязательно вспомним его «увяданья золотом охваченный», «костер рябины красной», золотую рощу, печально пролетающих над ней журавлей и многие другие дорогие сердцу приметы осени, воспетые поэтом. Грустно и печально от этих слов, но в то же время красиво и как-то спокойно на душе.

Между любованиями красотами природы найдите время и для этих дней, отмеченных в календаре.

1 октября – Международный день пожилых людей.

В Казахстане – День радио и День работников высшего образования.

День гуляния по улицам исчезнувших городов.

День замены лампочки. День «Менее, чем идеально».

2 октября – Международный день ненасилия.

Всемирный день без алкоголя.

День путанья следов в осеннем парке.

Всемирный день игры.

В РК – День работников технического и профессионального, послесреднего образования.

3 октября – Международный день музыки.

День «Посмотрите на листья».

День поиска каштанов.

Всемирный день трезвости.

Всемирный день грибника.

130 лет – поэту Сергею Есенину.

90 лет – актеру Армену Джигарханяну.

4 октября – Всемирная неделя космоса.

День ответов на незаданные вопросы.

День случайных приступов поэзии.

130 лет – разведчику Рихарду Зорге.

100 лет – Марлену Хуциеву, режиссеру фильмов «Весна на Заречной улице», «Два Федора», «Застава Ильича» и др.

5 октября – Всемирный день учителя.

Международный день врача.

День «Сделайте что-нибудь приятное».

105 лет – поэту, народному писателю Казахстана Жубану Молдагалиеву.

50 лет – Кейт Уинслет, актрисе, сыгравшей в фильмах «Титаник», «Чтец» и др.

День напутствий улетающим птицам.

6 октября – День работников оборонной промышленности РК. Всемирный день улыбки. День висения на люстре. День любителей чеснока. Праздник пледа. День выдержанного в бочках пива. Всемирный день таблицы умножения.

7 октября – Международный день жилья – Всемирный день Хабитат. Название «Хабитат» событие получило в результате перевода слова с латинского языка (habitabilis – «местность, которая имеет население и пригодна для жительства»). Всемирный день хлопка.

День вспоминания про теплые вещи.

Всемирный день изготовления открытки.

День «Ты важен мне».

День ванны.

Международный день экономных развлечений.

140 лет – Нильсу Бору, физику.

110 лет – поэтессе Маргарите Алигер.

75 лет – тележурналисту Владимиру Молчанову.

8 октября – День солнечных улыбок.

Всемирный день воздушных змеев.

Всемирный день зомби.

9 октября – Всемирный день почты.

День отражений в лужах.

День любопытных событий.

85 лет – Джону Уинстону Леннону, рок-музыканту, основателю, соавтору, вокалисту и ритм-гитаристу группы The Beatles.

10 октября – Всемирный день психического здоровья.

День профессиональных союзов Казахстана.

День шуршания листьями.

Всемирный день каши.

День рождения соцсети «ВКонтакте».

11 октября – День вдыхания осеннего воздуха.

День закладывания рук за голову.

Международный день девочек.

Международный день юлы.

День солидарности с политическими заключенными в Южной Африке.

12 октября – День испанского языка.

Всемирный день перелетных птиц.

Праздник чистого стакана.

День шоколадных сюрпризов.

90 лет – певцу Лучано Паваротти.

13 октября – Международный день уменьшения опасности бедствий.

День засыпающих деревьев.

День без бюстгальтера.

День «Побалуйте себя».

Всемирный день яиц.

14 октября – День работников стандартизации Казахстана.

Покров Пресвятой Богородицы – православный праздник.

День рождения Винни-Пуха.

День накопления жизненных сил.

День плетения облаков.

100 лет – поэту Науму Коржавину.

15 октября – Международный день уменьшения опасности бедствий.

День собирания осенних листьев.

Всемирный день игрушечной фотокамеры.

16 октября – Всемирный день продовольствия.

День хлеба.

День недотрог.

17 октября – Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.

День нежности.

День посиделок при свечах.

Возвышенный день.

День «Наденьте что-нибудь безвкусное».

100 лет – драматургу Артуру Миллеру (пьеса «Смерть коммивояжера» и др.).

18 октября – в РК – День духовного согласия.

Всемирный день конфет.

Всемирный день женского счастья.

День «Любите свое тело».

День кудесника.

65 лет – актеру Жан Клоду Ван Дамму.

19 октября – День спасателя Казахстана.

День работника лесного хозяйства (третье воскресенье октября).

День написания письма в будущее.

День раздавленных пузырей.

Международный день встряски.

Международный день джина с тоником.

20 октября – Всемирный день статистики.

В РК – День работника сферы общественного питания.

День пополнения запасов на зиму.

Международный день ленивца.

День анекдотических собраний.

90 лет – писателю-фантасту, публицисту Еремею Парнову.

21 октября – Праздник разума.

День разноцветных зонтов.

80 лет – Никите Михалкову, актеру, режиссеру фильмов «Пять вечеров», «Двенадцать», «Родня» и т.д.

85 лет – певцу Манфреду Мэнну, лидеру группы Manfred Mann.

22 октября – Международный день тещи.

День «Быть умным круто».

День карнавала чудес.

День клавиши CAPS LOCK.

155 лет – писателю Ивану Бунину.

23 октября – День гаражиста.

День отбрасывания хвоста.

105 лет – итальянскому писателю Джанни Родари.

30 лет со дня создания Национального телевизионного информационного агентства «Хабар».

85 лет – легендарному бразильскому футболисту, «королю футбола» Пеле. Пеле — единственный на планете футболист, ставший трижды чемпионом мира как игрок (в 1958, 1962 и 1970 годах).

24 октября – Всемирный день информации о развитии, День ООН, Всемирный день борьбы с полиомиелитом, Глобальная неделя медийной и информационной грамотности.

День библиотекаря.

День любви к теплым носкам.

Праздник любителя бильярда.

25 октября – День Республики Казахстан.

Всемирный день макарон.

День трубного зова дальних странствий.

День круговой поруки.

200 лет – Иоганну Штраусу, композитору.

26 октября – в РК – День работников системы социальной защиты.

День работников автомобильного транспорта. День работников автодорожной отрасли (последнее воскресенье октября). Праздник приятных неожиданностей.

День кутания в пледы.

Всемирная ночь воя на луну.

340 лет – композитору Доменико Скарлатти.

145 лет – писателю, поэту Андрею Белому (Борису Николаевичу Бугаеву).

27 октября – Всемирный день аудиовизуального наследия.

День капризных сотрудников.

День осенних миражей.

Международный день плюшевого мишки.

Международный день шампанского.

170 лет – Ивану Мичурину, биологу.

125 лет – Лидие Руслановой, певице.

28 октября – День домашнего печенья.

День любителей плюшевых животных.

70 лет – Биллу Гейтсу, предпринимателю.

29 октября – День предпринимателей Казахстана.

Международный день борьбы с отмыванием денег.

В РК – День работников охранных организаций.

День длинных пестрых шарфов.

День говоруна.

30 октября – 85 лет назад состоялась премьера спектакля «Абай» режиссера А. Токпанова (авторы пьесы – М. Ауэзов и Л. Соболев).

Поминовение всех православных христиан, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении.

День мокрых корок.

День улыбающихся каменных львов.

31 октября – Международный день экономии.

Всемирный день городов.

Международный день риса.

Хэллоуин. День «Напугай друга».

День красной рябины и прилетевших синиц.

День книг для удовольствия.

…Мы уже в октябре. Он пролетит стремительно, как птица.

Кстати, многие уже начали отсчет дней до Нового года. И вы об этом подумайте.

А пока успейте побывать в парках Шымкента. Какой из них ближе к вашему дому? Металлургов, Центральный, Абая? Открылись новые скверы и аллеи. Посетите их в один из погожих дней с приятелями. Полюбуйтесь осенними красками, послушайте шорох листвы. Летом деревья спасали нас от зноя, а сейчас на прощанье они одаривают нас своей ускользающей, недолговечной красотой.

Календарь октября листала

Фарида Шарафутдинова