Октябрь — сердце осени

Октябрь – самый воспеваемый поэтами месяц года. Причем не только в русской литературе.
Хотя, да, мы больше знакомы с поэтическими шедеврами Пушкина, Фета, Тютчева. А еще в октябре родились такие русские поэты, как Лермонтов, Кольцов, Бунин, Цветаева, Гумилев, Есенин, Маршак, Гофф, Галич, казахские поэты Торайгыров, Сарсенбаев, Аманжолов и другие…
Ну вдохновляет эта, казалось бы, «унылая пора» на поэтический слог. Это очевидно. Почти на старте месяца мир и мы вместе с ним отметим юбилей Сергея Есенина. Обязательно вспомним его «увяданья золотом охваченный», «костер рябины красной», золотую рощу, печально пролетающих над ней журавлей и многие другие дорогие сердцу приметы осени, воспетые поэтом. Грустно и печально от этих слов, но в то же время красиво и как-то спокойно на душе.
Между любованиями красотами природы найдите время и для этих дней, отмеченных в календаре.
1 октября – Международный день пожилых людей.
В Казахстане – День радио и День работников высшего образования.
День гуляния по улицам исчезнувших городов.
День замены лампочки. День «Менее, чем идеально».
2 октября – Международный день ненасилия.
Всемирный день без алкоголя.
День путанья следов в осеннем парке.
Всемирный день игры.
В РК – День работников технического и профессионального, послесреднего образования.
3 октября – Международный день музыки.
День «Посмотрите на листья».
День поиска каштанов.
Всемирный день трезвости.
Всемирный день грибника.
130 лет – поэту Сергею Есенину.
90 лет – актеру Армену Джигарханяну.
4 октября – Всемирная неделя космоса.
День ответов на незаданные вопросы.
День случайных приступов поэзии.
130 лет – разведчику Рихарду Зорге.
100 лет – Марлену Хуциеву, режиссеру фильмов «Весна на Заречной улице», «Два Федора», «Застава Ильича» и др.
5 октября – Всемирный день учителя.
Международный день врача.
День «Сделайте что-нибудь приятное».
105 лет – поэту, народному писателю Казахстана Жубану Молдагалиеву.
50 лет – Кейт Уинслет, актрисе, сыгравшей в фильмах «Титаник», «Чтец» и др.
День напутствий улетающим птицам.
6 октября – День работников оборонной промышленности РК. Всемирный день улыбки. День висения на люстре. День любителей чеснока. Праздник пледа. День выдержанного в бочках пива. Всемирный день таблицы умножения.
7 октября – Международный день жилья – Всемирный день Хабитат. Название «Хабитат» событие получило в результате перевода слова с латинского языка (habitabilis – «местность, которая имеет население и пригодна для жительства»). Всемирный день хлопка.
День вспоминания про теплые вещи.
Всемирный день изготовления открытки.
День «Ты важен мне».
День ванны.
Международный день экономных развлечений.
140 лет – Нильсу Бору, физику.
110 лет – поэтессе Маргарите Алигер.
75 лет – тележурналисту Владимиру Молчанову.
8 октября – День солнечных улыбок.
Всемирный день воздушных змеев.
Всемирный день зомби.
9 октября – Всемирный день почты.
День отражений в лужах.
День любопытных событий.
85 лет – Джону Уинстону Леннону, рок-музыканту, основателю, соавтору, вокалисту и ритм-гитаристу группы The Beatles.
10 октября – Всемирный день психического здоровья.
День профессиональных союзов Казахстана.
День шуршания листьями.
Всемирный день каши.
День рождения соцсети «ВКонтакте».
11 октября – День вдыхания осеннего воздуха.
День закладывания рук за голову.
Международный день девочек.
Международный день юлы.
День солидарности с политическими заключенными в Южной Африке.
12 октября – День испанского языка.
Всемирный день перелетных птиц.
Праздник чистого стакана.
День шоколадных сюрпризов.
90 лет – певцу Лучано Паваротти.
13 октября – Международный день уменьшения опасности бедствий.
День засыпающих деревьев.
День без бюстгальтера.
День «Побалуйте себя».
Всемирный день яиц.
14 октября – День работников стандартизации Казахстана.
Покров Пресвятой Богородицы – православный праздник.
День рождения Винни-Пуха.
День накопления жизненных сил.
День плетения облаков.
100 лет – поэту Науму Коржавину.
15 октября – Международный день уменьшения опасности бедствий.
День собирания осенних листьев.
Всемирный день игрушечной фотокамеры.
16 октября – Всемирный день продовольствия.
День хлеба.
День недотрог.
17 октября – Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.
День нежности.
День посиделок при свечах.
Возвышенный день.
День «Наденьте что-нибудь безвкусное».
100 лет – драматургу Артуру Миллеру (пьеса «Смерть коммивояжера» и др.).
18 октября – в РК – День духовного согласия.
Всемирный день конфет.
Всемирный день женского счастья.
День «Любите свое тело».
День кудесника.
65 лет – актеру Жан Клоду Ван Дамму.
19 октября – День спасателя Казахстана.
День работника лесного хозяйства (третье воскресенье октября).
День написания письма в будущее.
День раздавленных пузырей.
Международный день встряски.
Международный день джина с тоником.
20 октября – Всемирный день статистики.
В РК – День работника сферы общественного питания.
День пополнения запасов на зиму.
Международный день ленивца.
День анекдотических собраний.
90 лет – писателю-фантасту, публицисту Еремею Парнову.
21 октября – Праздник разума.
День разноцветных зонтов.
80 лет – Никите Михалкову, актеру, режиссеру фильмов «Пять вечеров», «Двенадцать», «Родня» и т.д.
85 лет – певцу Манфреду Мэнну, лидеру группы Manfred Mann.
22 октября – Международный день тещи.
День «Быть умным круто».
День карнавала чудес.
День клавиши CAPS LOCK.
155 лет – писателю Ивану Бунину.
23 октября – День гаражиста.
День отбрасывания хвоста.
105 лет – итальянскому писателю Джанни Родари.
30 лет со дня создания Национального телевизионного информационного агентства «Хабар».
85 лет – легендарному бразильскому футболисту, «королю футбола» Пеле. Пеле — единственный на планете футболист, ставший трижды чемпионом мира как игрок (в 1958, 1962 и 1970 годах).
24 октября – Всемирный день информации о развитии, День ООН, Всемирный день борьбы с полиомиелитом, Глобальная неделя медийной и информационной грамотности.
День библиотекаря.
День любви к теплым носкам.
Праздник любителя бильярда.
25 октября – День Республики Казахстан.
Всемирный день макарон.
День трубного зова дальних странствий.
День круговой поруки.
200 лет – Иоганну Штраусу, композитору.
26 октября – в РК – День работников системы социальной защиты.
День работников автомобильного транспорта. День работников автодорожной отрасли (последнее воскресенье октября). Праздник приятных неожиданностей.
День кутания в пледы.
Всемирная ночь воя на луну.
340 лет – композитору Доменико Скарлатти.
145 лет – писателю, поэту Андрею Белому (Борису Николаевичу Бугаеву).
27 октября – Всемирный день аудиовизуального наследия.
День капризных сотрудников.
День осенних миражей.
Международный день плюшевого мишки.
Международный день шампанского.
170 лет – Ивану Мичурину, биологу.
125 лет – Лидие Руслановой, певице.
28 октября – День домашнего печенья.
День любителей плюшевых животных.
70 лет – Биллу Гейтсу, предпринимателю.
29 октября – День предпринимателей Казахстана.
Международный день борьбы с отмыванием денег.
В РК – День работников охранных организаций.
День длинных пестрых шарфов.
День говоруна.
30 октября – 85 лет назад состоялась премьера спектакля «Абай» режиссера А. Токпанова (авторы пьесы – М. Ауэзов и Л. Соболев).
Поминовение всех православных христиан, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении.
День мокрых корок.
День улыбающихся каменных львов.
31 октября – Международный день экономии.
Всемирный день городов.
Международный день риса.
Хэллоуин. День «Напугай друга».
День красной рябины и прилетевших синиц.
День книг для удовольствия.
…Мы уже в октябре. Он пролетит стремительно, как птица.
Кстати, многие уже начали отсчет дней до Нового года. И вы об этом подумайте.
А пока успейте побывать в парках Шымкента. Какой из них ближе к вашему дому? Металлургов, Центральный, Абая? Открылись новые скверы и аллеи. Посетите их в один из погожих дней с приятелями. Полюбуйтесь осенними красками, послушайте шорох листвы. Летом деревья спасали нас от зноя, а сейчас на прощанье они одаривают нас своей ускользающей, недолговечной красотой.
Календарь октября листала
Фарида Шарафутдинова