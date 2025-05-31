Месяц коротких ночей

Впереди июнь. А это значит, что мы приближаемся к завершению первой половины года. Пора подбивать предварительные итоги: посмотреть, чего достигли, что заработали; проанализировать итоги завершившегося учебного года; решить вопрос дальнейшей учебы, возможно, летнего отдыха, а кто – переезда, ремонта и т.д.

В череде этих дел нелишним будет хотя бы иногда поглядывать на предлагаемый ориентир в датах и событиях. Кто знает, возможно, у вас появится прикольный повод отметить некоторые из них.

1 июня – Международный день защиты детей. Всемирный день родителей. Всемирный день молока. 105 лет со дня рождения поэта, переводчика, фронтовика Давида Самойлова (1920-1990 гг.).

2 июня – Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения. День запуска бумажных змеев и самолетиков. 70 лет со дня основания космодрома «Байконур».

185 лет со дня рождения английского писателя Томаса Гарди (1840-1928 гг.).

3 июня – Всемирный день велосипедистов. День рождения парашюта. Всемирный день косолапости.

4 июня – День государственных символов Республики Казахстан. Международный день невинных детей – жертв агрессии. День повторений.

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды (День эколога), Международный день борьбы с незаконным и нерегулируемым рыболовством. Всемирный день кетчупа. Праздник солнечных зайчиков. День самогона.

6 июня – Курбан айт (по 8 июня). В Казахстане – День финансовой полиции. День русского языка. День рождения поэта Александра Пушкина. День рождения электрического утюга. Международный день очистки водоемов. День очков. 150 лет со дня рождения немецкого писателя Томаса Манна (1875-1955 гг.).

7 июня – в Казахстане – День работников антимонопольного органа. Троицкая вселенская родительская суббота. Всемирный день продовольственной безопасности. День видеомагнитофона.

8 июня (второе воскресенье июня) – День животноводов. День работников легкой промышленности. День Святой Троицы. Пятидесятница. Всемирный день океанов. Международный день домохозяйки и домохозяина. День рождения пылесоса. Всемирный день борьбы с опухолями головного мозга.

105 лет со дня рождения инструктора Чугуевской летной школы, в годы ВОВ дислоцированной в Чимкенте, трижды Героя Советского Союза, летчика Ивана Кожедуба (1920-1991 гг.).

9 июня – День военнослужащего и сотрудника подразделений специального назначения госорганов. Международный день друзей. Международный день аккредитации. Духов день (День Святого Духа). Международный день архивов. День пускания мыльных пузырей.

10 июня – Всемирный день ремесел. День рождения шариковой ручки. День рождения киностудии «Союзмультфильм», на чьих шедеврах мы были воспитаны. День сообщества анонимных алкоголиков. Всемирный день мороженого. День разрисованных ладоней. День чая со льдом. День трав и специй. День поперхальщиков – еще один смешной праздник.

11 июня – День неукротимой страсти. День поиска новой звезды. День немецкого шоколадного торта. День кукурузы в початках.

12 июня – Всемирный день борьбы с детским трудом. В соседнем государстве – у наших друзей, родственников – День России, выходной. День рождения противогаза. День гуляния с воздушным шариком. День красных роз. Змеиный праздник. День печенья с арахисовым маслом. Международный день шиитов.

13 июня – Международный день распространения информации об альбинизме – это наследственное заболевание, полное или почти полное отсутствие пигмента меланина (у животных) или хлорофилла (у растений). День рождения булавки. День маленького путешествия. День швейной машинки. День кухонного недотепы. Праздник куролесов.

14 июня – Всемирный день донора крови. День мебельщика. День пивовара. Международный день блогера. Международный день розового вина. Всемирный день вязания на публике. День кофейных зерен. Международный день натуриста (День нудиста). День клубничного торта.

15 июня – День медицинского работника (третье воскресенье июня). День защиты пожилых людей (Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей). День отца. Всемирный день ветра. Праздник мужских недостатков. День силы улыбки. Международный день прогулки. День фотографии природы. День придумывания новых созвездий. День омара (лобстера). В Великобритании – День пива.

16 июня – Международный день семейных денежных переводов. Международный день солидарности с борющимися народами Южной Африки. Всемирный день мотоциклиста. День чекушки. День рождения Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) – достояние наших прадедушек и прабабушек. Международный день морской черепахи. День защиты детей Африки. День свежих овощей. День шоколадной помадки. День «Возьми свою кошку на работу».

17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. День поедания овощей. День приманивания муз. День яблочного штруделя.

18 июня – День устойчивой гастрономии ООН; Международный базар в штаб-квартире ООН (ежегодная международная ярмарка International Bazaar, на которой можно посмотреть и попробовать традиционные блюда разных стран мира). День рождения детской коляски. Всемирный день гармонии. День сыроделов. Международный день пикника. Международный день суши. Международный день паники. День недалекого будущего. День поиска четырехлистного клевера. День расточительства.

19 июня – День города Шымкента: именно с этой даты в 2018 году Шымкент обрел статус города республиканского значения. Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта. Всемирный день детского футбола: он провозглашен Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА). Всемирный день осведомленности о серповидноклеточной анемии. День наблюдения за облаками. Всемирный день неспешной прогулки. Международный день коробки. День мартини. День кота Гарфилда. День спиртоглотов. В Великобритании – День поцелуев. В США – День освобождения рабов.

20 июня – Всемирный день беженцев. День летнего солнцестояния. Всемирный день защиты слонов в зоопарках. День шлепок. День уродливых собак. Всемирный день Wi-Fi. День чайных покупок. День невынимающихся пробок. Международный день серфинга. День мороженого с газировкой. День ванильного молочного коктейля.

21 июня – Международный день йоги. Всемирный день гидрографии. День кинолога. Международный день скейтбординга. Международный день цветка. Всемирный день рукопожатий. Международный день футболки.

Всемирный день жирафов. День селфи. Ысыах – Якутский Новый год. День солидарности атеистов. Всемирный день гуманистов. Всемирный день гидрографии. День персиков с кремом. День cмузи.

120 лет со дня рождения французского философа, писателя Ж.П. Сартра (1905-1980 гг.). 115 лет со дня рождения поэта А.Т. Твардовского (1910-1971 гг.). 90 лет со дня рождения французской писательницы Франсуазы Саган (1935-2004 гг.).

22 июня – День памяти и скорби (День начала ВОВ). День подмигивания кошкам. День шоколадного эклера. День луковых колец. Праздник лоботрясов. День радлера (это смесь пива и лимонада в равных пропорциях).

23 июня – в Казахстане – День полиции и День государственного служащего. День государственной службы ООН. Международный день вдов. Международный день женщин в инженерии. Международный день балалайки. Международный Олимпийский день. День рождения пишущей машинки. Всемирный день информаторов. День без обид. День тайных посланий. День печенюжки. День розового фламинго. День гидратации (реакция какого-либо вещества с водой).

24 июня – 80 лет со дня проведения парада Победы в ознаменование разгрома фашистской Германии в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве. В Казахстане – День судьи и работника суда. Католическое Рождество Иоанна Крестителя. Международный день феи. День разноцветных стекол. День оживания музеев.

25 июня – День моряка (мореплавателя). День дружбы и единения славян. Петр Солнцеворот.

День улыбок незнакомым людям. Глобальный день «Битлз». День цветного телевидения. День сома. День клубничного парфе (это один из самых популярных десертов в мире, который состоит из взбитых сливок, свежей клубники и различных добавок – шоколад, орехи, фрукты). Всемирный день витилиго.

26 июня – Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота. Международный день в поддержку жертв пыток. День рождения зубной щетки. День замороженной конфеты. День косметолога. День шоколадного пудинга. День каноэ. День теней на стене. День спиритизма.

27 июня – День микро-, малых и средних предприятий. Всемирный день рыболовства. День записывания случайных мыслей. День солнцезащитных очков. День тестирования на ВИЧ. День игры «Бинго». Всемирный день смурфиков (голубые карикатурные гномы). День цветения апельсина.

130 лет со дня рождения поэтессы, писательницы И.В. Одоевцевой (1895-1990 гг.), автора романов «Ангел смерти», «Изольда», «Зеркало».

28 июня – в Казахстане – День работников связи и информации. День изобретателя и рационализатора. День страхования. День карусельной лошадки. День клавиши CAPS LOCK. День числа Тау.

29 июня – Международный день тропиков. День партизан и подпольщиков. Международный день промышленного дизайна. День поисков кладов и секретов. День учреждения Нобелевской премии. День корабела. Праздник объятий. День фотоаппарата. День вафельницы. День миндального батончика.

125 лет со дня рождения французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери (1900-1944 гг.).

30 июня – Международный день астероида. Международный день парламентаризма. День экономиста. Всемирный день социальных сетей. День «Секунды координации». День разбрасывания монеток. День коктейля «Май Тай» (делается на основе рома). День прикида.

Вот и все. Не забудьте про дни рождения родных – дальних и близких, друзей, коллег. Наслаждайтесь чудными летними днями! Мира всем нам.

Календарь июня листала Фарида Шарафутдинова