Не майтесь грустью – май встречайте!

Ни дня без праздников. Это про май. Пробежимся по всем дням месяца?

1 мая – День единства народа Казахстана.

День глобальной любви – это праздник любви к планете, друг к другу и к свободе.

День рождения почтовой марки. День международной солидарности трудящихся. День лечебного массажа. Международный день партизанского садоводства.

2 мая – День весенних акварелей. Международный день ничегонеделания. Международный день Гарри Поттера. Всемирный день борьбы с астмой. Международный день осведомленности о цинге. Всемирный день лабиринта. День памяти блаженной Матроны Московской.

3 мая – Всемирный день свободы печати. День кондитера. День уличного музыканта. День рождения «спама». Международный день Солнца. День тюркизма. День травы.

4 мая – День борьбы с травлей, буллингом в учебных заведениях. Международный день пожарных. День собачьего счастья. День рождения складного зонтика. Всемирный день пароля. Всемирный день дарения.

5 мая – Всемирный день акушерки. День водолаза. День советской печати. Международный день принцесс. Всемирный день общения. Всемирный день гигиены рук. День работающих матерей. Международный день борьбы за права инвалидов. Хокку-день. День Европы.

6 мая – День памяти Святого великомученика Георгия Победоносца. Международный день против диеты.

7 мая – День защитника Отечества в РК. День радио. Международный день планетариев. Всемирный день веселья. День лимонада. День распахнутых окон. Международный день равенства в семье. День осведомленности о раке мочевого пузыря.

8 мая – Европейский День Победы. День рождения напитка «Кока-Кола». Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. День Белого Лотоса, праздник теософов. Всемирный день осла. Всемирный день борьбы против рака яичников. Всемирный день борьбы с меланомой.

9 мая – День Победы, поминовение усопших воинов. Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН. День уличных музыкантов.

10 мая – Всемирный день мигрирующих птиц. День «Доверяйте своей интуиции». Всемирный день движения «За здоровье». Всемирный день борьбы с системной красной волчанкой.

11 мая – День ожидания Мэри Поппинс. Праздник желудка, День «Ешь все, что хочешь». День любви к природе. Всемирный день осведомленности об эгоизме.

12 мая – Международный день медицинской сестры. День экообразования. День синдрома хронической усталости. Международный день осведомленности о хронических иммунологических и неврологических заболеваниях. Международная неделя коучинга.

13 мая – Всемирный день одуванчика. Всемирный день коктейля. День рождения застежки-липучки. День грозового гонга. Всемирный день техники для будущего. Всемирный день танца живота. День леденцов от кашля. Международный день хумуса. Всемирный день справедливой торговли.

14 мая – День фрилансера. День большого бодуна. День рождения вазелина. Международный день матери.

15 мая – Международный день семьи. День калейдоскопов. Международный день климата. День сухого пайка. Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести. День осведомленности о сосудистых родимых пятнах. Международный день осведомленности о мукополисахаридозе и о методе «кенгуру» в выхаживании недоношенных детей.

16 мая – Международный день совместной жизни в мире. Международный день света. День биографов. Праздник подлиз.

17 мая – День работников связи. Всемирный день информационного сообщества. День пульмонолога. День кровельщика. День «Покажите красоту внутреннего мира». День рождения интернета. Всемирный день канцтоваров. Международный день борьбы с гомофобией. Всемирный день ориентирования. Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. Международный день детского телефона доверия. Всемирный день управления объектами.

18 мая – Международный день музеев. День рождения майского жука. Всемирный день вакцины против СПИДа.

19 мая – День фармацевтического работника. Всемирный день семейного врача. День русской печи. День рождения Кубика Рубика. День «Посади что-нибудь». День покровителя юристов, нотариусов и адвокатов. Международный день виртуального помощника. День пищевой революции. День пионерии. Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника. Всемирный день борьбы с гепатитом С.

20 мая – Всемирный день пчел. День Волги. Всемирный день врача-травматолога. Всемирный день метрологии. День рождения джинсов. Всемирный день виски. Всемирный день скрипки. Международный день клинических исследований.

21 мая – в РК День работников культуры и искусства. Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Международный день чая. День музы и вдохновения. Всемирный день розы. Всемирный день выпечки. Всемирный день медитации. День мачехи. Всемирный день скандинавской ходьбы. Всемирный день памяти жертв СПИДа.

22 мая – День Весак (день рождения Будды). Международный день биологического разнообразия. День винегрета. День рождения тюбика для зубной пасты. День Шерлока Холмса.

23 мая – Всемирный день черепахи. Всемирный день спортивной борьбы. День диагностики меланомы.

24 мая – День валяния в траве. Всемирный день видеоигр. Всемирный день шизофрении. День славянской письменности и культуры. Международный день тиары (женское украшение).

25 мая – в РК День химика. День филолога. День счастливого билетика. День Африки. Международный день пропавших детей. День полотенца. Всемирный день щитовидной железы. Всемирный день Таро. День сотворения мира.

26 мая – День хождения босиком. Всемирный день рыжих. Всемирный день Дракулы. Европейский день соседей.

27 мая – День города Санкт-Петербурга. День смелых решений. День изобретения шпрот. День защиты от солнца. Международный день наследственных пород. Всемирный день евангелизма.

28 мая – День пофигиста. День брюнеток. День рождения майонеза. Международный день действий за женское здоровье. Международный день близнецов. День менструальной гигиены. День международной амнистии.

29 мая – Международный день миротворцев ООН. День гадания на ромашках. Всемирный день здорового пищеварения. День конца средневековья. Вознесение Господне.

30 мая – День окрошки. Всемирный день сока. День памяти святой Жанны д’Арк. Международный день феминизма. Всемирный день борьбы против астмы и аллергии, с рассеянным склерозом.

31 мая – в РК День памяти жертв политических репрессий и голодомора. Всемирный день без табака. День психотерапевта. Всемирный день блондинок. Всемирный день попугая. Всемирный день борьбы с неравенством.

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Фарида Шарафутдинова