Более 7 тысяч нарушений и 65 суицидов было предотвращено с помощью камер видеонаблюдения в колониях Казахстана.⠀

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На современном этапе развития Казахстана совершенствуется и деятельность подразделений уголовно-исполнительной системы по обеспечению надзора за лицами, содержащимися в местах лишения свободы.⠀

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Анализ чрезвычайных происшествий последних лет в учреждениях УИС продемонстрировал наличие просчетов в организации обеспечения надзора колоний.⠀

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«В рамках принимаемых мер по совершенствованию и развитию технической оснащенности, как учреждений, так и личного состава УИС, с 2015 года активно ведутся работы по внедрению систем видеонаблюдения и носимых видеорегистраторов. Прежде всего, данные меры направлены на обеспечение безопасности лиц, находящихся в учреждений и персонала, недопущение совершения противоправных деяний как со стороны содержащихся так и со стороны сотрудников, и выполнения ими служебных обязанностей», — отметил начальник Управления КУИС МВД РК Бакытжан Садыбеков.⠀

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В 2015 году в учреждениях УИС функционировало порядка 7 тысяч камер видеонаблюдения, в настоящее время их количество достигло 14 тысяч, а число персональных видеорегистраторов возросло в 6 раз.⠀

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Однако на сегодня техническая оснащенность колоний средствами аудио и видеофиксации не позволяет в полном объеме решать поставленные задачи исполнения наказаний в виде лишения свободы. Тем не менее, с их помощью только за 2020 год было зафиксировано более 7 тысяч нарушений со стороны подозреваемых, обвиняемых и осужденных, уклоняющихся от установленного порядка отбывания наказания.⠀

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Записи с камер видеонаблюдения и переносных видеорегистраторов служат аудиовизуальным аргументом при составлении актов о нарушении правил внутреннего распорядка. ⠀

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Кроме того, вследствие своевременного обнаружения неправомерных действий лиц, содержащихся в учреждениях УИС, посредством камер видеонаблюдения, с 2016 года предотвращено 65 суицидов, из них в 2020 году — 6.⠀

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«Работа по повышению эффективности не останавливается. Принято во исполнение Послание Главы государства, согласно которому планируется проведение сплошного видеонаблюдения в учреждениях УИС республики. Наряду с этим, в настоящее время прорабатывается вопрос расширения нормы положенности носимых видеорегистраторов для оснащения ими сотрудников, работающих с обвиняемыми и осужденными, к ним относятся начальники отрядов, работники оперативной, режимной службы и другие», — добавил он.⠀

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Необходимо отметить, что вопросы, связанные с повышением эффективности использования средств видеофиксации в пенитенциарной системе находятся на постоянном контроле у руководства Комитета УИС.⠀