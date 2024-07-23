Нехватка школьных психологов стала одной из причин роста самоубийства

В Шымкенте не хватает школьных психологов.

Для решения проблемы в мегаполисе открывается специальный психологический центр. Об этом на очередном заседании общественного совета рассказали представители управления образования. Специалистов этой сферу пугает рост числа попыток самоубийства среди несовершеннолетних.

В Шымкенте с начала года зарегистрировано 17 попыток суицида среди несовершеннолетних, из них 7 случаев закончились трагедией. Шесть из них — в школе, один-в стенах колледжа.

Елдос Саметов, и.о. руководителя управления образования г. Шымкента:

«В настоящее время проблема суицидов среди несовершеннолетних становится очень актуальной. За январь-июнь 2024 года в городе зарегистрировано 24 попытки самоубийства».

Участники городского общественного совета настаивают на том, что необходимо проводить системную работу по предупреждению и предотвращению трагедий. И одного психолога в учебных заведениях явно недостаточно.

Нургуль Кобланова, участница общественного совета г. Шымкента:

«Необходимо увеличить количества психологов в школе. Активно поднимался вопрос во время приезда Аиды Балаевой. Я считаю, это актуальная тема. В школах не хватает психологов, их количество нужно увеличивать».

Елдос Саметов, и.о. руководителя управления образования г. Шымкента

«Сейчас на 700 детей приходится по нормативам один психолог. Это очень мало, чтобы решить проблему. Мы вводим 130 дополнительных единиц в штат, чтобы был один психолог на 500 детей. Немного, но увеличиваем количество. Скоро в Шымкенте откроется психологический центр. Там будет 60 методических центров и 60 психологов».

Квалифицированные специалисты будут заниматься повышением квалификации школьных психологов и выезжать в школы. Тесную связь обещают наладить и с родителями, чтобы помогать взрослым строить доверительные отношения с детьми.