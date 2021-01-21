В Туркестанской области полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве на 80 миллионов тенге.

В дежурную часть Созакского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что стала жертвой мошенничества с госсубсидиями. Со слов потерпевшей, малознакомая женщина, войдя к ней в доверие, обманным путем выманила 4,5 миллиона тенге, обещая помощь в получении безвозмездного кредита. Стражи порядка зарегистрировали данный факт в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество» и приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

В ходе расследования, оперативникам удалось выйти на след мошенницы и задержать ее по месту жительства. Ею оказалась жительница Созакского района, которую взяли под арест.

Следственно-оперативная группа Созакского РОП во главе с заместителем начальника по следствию Асылмуратом Турсынбековым провела скрупулёзную

и тщательную работу по сбору доказательной базы, буквально по крупицам собирая неопровержимые улики и доказательства причастности подозреваемой к совершению мошенничества. В результате следствием установлена причастность аферистки к более 50 аналогичным фактам мошенничества, совершенных в течение года.

Как выяснилось, подозреваемая под предлогом помощи в получении госсубсидий путем мошенничества выманила с каждого из потерпевших от 350 тысяч тенге до свыше 4,5 миллиона тенге. Общая сумма ущерба, нанесенная мошенническими действиями со стороны аферистки, составила около 80 миллионов тенге.

Стражами порядка выясняется причастность подозреваемой к серии мошенничеств и нанесению ущерба в особо крупном размере и к другим подобным преступлениям.