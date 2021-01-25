Ситуация: купили современную стиральную машину с функцией стирки обуви. Теперь возник вопрос: какую обувь можно в ней стирать, чтобы не испортить?

Почему возникла необходимость стирать обувь в машине, объяснять не нужно. Во-первых, мы почти поголовно перешли на спортивную обувь. Носим ее не только в спортзале и на стадионе. Кроссовки и кеды давно вошли в повседневную городскую жизнь. Особенно белые, за которыми нужен особый уход. Во-вторых, обувь стали делать из современных материалов, которым не страшна большая стирка. Это классические кожаные ботинки всегда боялись воды, а кедам из текстиля стирка нипочем.

Так какую же обувь можно стирать, не боясь ее испортить, даже в машине со специальной функцией? Прежде всего, ту на которой есть обозначение. Более всего для машинной стирки подойдут легкие модели из текстиля, подошва которых хорошо прикреплена.

Можно стирать в машине:

– некожаные спортивные кроссовки, которые прочно прошиты и проклеены;

– качественные кеды из ткани;

– мокасины, угги, балетки из текстиля;

– домашние тапочки и шлепки.

Нельзя стирать в машине:

– кожаную обувь, в том числе из искусственной кожи: материал может испортиться и деформироваться;

– обувь с меховым утеплителем: мех сваляется, что повлияет на эксплуатационные характеристики;

– мембранную обувь: она сразу испортится под действием влаги;

– обувь из замши: деликатный материал сразу придет в негодность;

– обувь с декоративными элементами, металлическими пряжками, стразами: украшения могут не только отлететь, но и сломать машинку.

Не подойдет для машинной стирки и поношенная, расклеенная обувь. В стиралке она истреплется до основания.

Прежде чем заложить обувь в барабан, сделайте следующее:

Уберите шнурки и стельки: их можно постирать на руках или положить в машину отдельно в специальном мешке.

Очистите обувь от кусков грязи, песка, мелких камешков. При попадании в механизм они могут испортить машину.

Если грязь въелась в ткань, натрите ее хозяйственным мылом и оставьте ненадолго, затем потрите это место.

Поместите пару в специальный мешок. Это защитит барабан от сильных ударов. Если нет мешка, заверните пару в наволочку или обычный мешочек из х/б ткани.

Не перегружайте машину. Чтобы получить хороший результат, стирайте не больше двух пар одновременно.

Для стирки обуви больше подойдут жидкие средства для машин-автоматов, 50 граммов будет вполне достаточно. Если изделие белого цвета, можете добавить немного отбеливателя. Дальше осталось только включить машину на спецрежим и запустить стирку.

В общем-то, если вы уверены в качестве своей текстильной или спортивной обуви, то можно попробовать постирать ее и в обычной машине.

Порядок действий здесь такой.

Установите деликатный режим стирки, температуру 30 градусов.

Добавьте дополнительное полоскание, иначе возможно появление разводов, и обувь придется стирать повторно.

Отключите функцию отжима. Это необходимо, так как при сильном вращении тяжелая подошва повредит барабан или стекло дверцы.

Теперь остается запустить стирку и подождать окончания программы.

Сушить выстиранную обувь нужно при комнатной температуре. Хорошо, если вы набьете кроссовки и кеды чистой бумагой или вложите в них «родные» пенопластовые колодки (не выбрасывайте их после покупки). После полного высыхания вставьте шнурки и чистые стельки.

Помните: даже если обувь предполагает стирку в машине, не делайте это слишком часто. Максимальное количество – 1-2 раза в месяц.

Как обуться онлайн

Купить обувь без примерки – задача не из простых. Именно поэтому не все отваживаются заказывать себе ботинки и туфли в онлайн-магазинах. Что делать, если она не подойдет, окажется неудобной или не того размера? Связываться с возвратом хлопотно, да и не каждый сервис принимает обратно купленную обувь.

Но все же покупка в интернете заманчива. Можно выбирать из множества моделей, к тому же цены там часто ниже, чем в обычном магазине. И если вы все-таки отважились заказать обувь онлайн, то несколько советов бывалых покупателей будут вам в помощь.

Первое. Правильно определить свой размер. Для этого поставьте ногу на лист бумаги и обведите ступню карандашом. Лучше и точнее получится, если вы будете стоять ровно, а кто-то обведет вашу ногу. В это время вес нужно перенести на эту ногу, чтобы ступня максимально увеличилась.

Второе. Если это зимняя обувь, то наденьте носок, с которым вы будете ее носить. Вечером ноги немного отекают, поэтому определять размер лучше в это время. Иначе можно не влезть в новую обувь.

Третье. Измеряем длину стопы от пятки до самого длинного пальца. Учтите, что одна стопа может быть длиннее другой. Ориентироваться надо на ту ногу, которая больше.

Четвертое. Получившуюся длину тщательно сверить с таблицей размеров на сайте. У хороших магазинов такая таблица будет присутствовать обязательно. Имейте в виду, что у разных брендов размеры могут отличаться.

Пятое. Внимательно почитайте отзывы покупателей о товаре. Если возникали какие-то проблемы (например, обувь маломерит), то люди, как правило, рассказывают об этом друг другу.

Изучите все условия покупки, оплаты и возврата. Если возникли вопросы, не пожалейте времени и свяжитесь со службой поддержки интернет-магазина. Это в любом случае лучше, чем потом ломать голову, что делать с неподошедшей парой.

Еще несколько полезных советов

Если ваши туфли или сапожки с заостренным носом, то их стоит взять на размер больше. Для широкой ноги не всегда подходит обувь со швом в широкой части стопы.

Учтите, что летом ноги часто отекают, а зимой приходится поддевать теплые носки.

Почитайте, из чего сделана обувь, посмотрите фотографии с разных ракурсов.

Если вас устраивает политика возврата магазина, а в размере сомневаетесь, то закажите несколько размеров и выберите подходящий, остальные верните.

Померив один ботинок и убедившись, что он подходит по размеру, не пренебрегайте и примеркой второго. Иногда в коробку попадает обувь из разных размерных комплектов!

Модель не подходит по полноте? Ищите другую, а не берите ту же на размер больше: нога будет «ездить» и от этого постоянно находиться в напряжении и уставать.

Не спешите снимать бирки с новой обуви, даже если на первый взгляд устраивают и

размер, и качество. Попробуйте походить в новой обуви по дому хотя бы день. Это, кстати, касается и покупок в обычных магазинах.

Совет! Слегка тесные туфли из натуральной кожи можно попытаться растянуть в обувной мастерской или с помощью продающихся в магазинах средств-растяжителей. Иногда помогают влажные газеты, которыми набивают обувь и выдерживают до полного высыхания при комнатной температуре.

Стоит ли готовить сани летом?

Большинство покупателей твердо уверены, что брать обувь выгоднее всего не в сезон: мол, зимой цены падают на летний ассортимент, а летом – на зимний. Но это верно лишь отчасти. Опытные шопоголики прекрасно изучили календарь обувных скидок и знают, когда они на максимуме. Причем как в обычных магазинах, так и на интернет-площадках.

Оказывается, за хорошей кожаной зимней обувью лучше всего охотится несколько раз в год. Первый период – середина августа – конец сентября. В это время обувные магазины активно заполняются ассортиментом осенне-зимнего сезона. Вместе с дорогими новинками на полки магазинов ставятся и лучшие модели предыдущего сезона по более щадящей цене.

Следующее удачное время для покупателей зимней обуви – середина декабря – начало февраля. В это время обувные магазины проводят реальные распродажи зимнего ассортимента, стараясь, чтобы нераспроданный товар не захламлял склады. В этот период обувные магазины стремятся выжать из покупателей деньги (даже продавая по недорогой цене), чтобы сформировать бюджет для следующего сезона.

Удачное время для покупки летней обуви хорошего качества – это март и апрель. Здесь работают те же законы, о которых мы писали выше. На полки попадает много нераспроданной в прошлый сезон обуви хорошего качества и по адекватной цене.

Цены на летнюю обувь начинают падать также в июле. Кончается сезон, и продавцы готовы пожертвовать частью доходов, лишь бы покупатель раскрыл свой кошелек. Ведь им нужны деньги для закупки новых осенне-зимних коллекций.

Мертвым сезоном на скидки для зимней обуви считается время с середины февраля до конца августа. А для летней – с августа по март. Так утверждают опытные шопоголики. Однако из всякого общего правила есть отдельные исключения.

Яна КОТТ