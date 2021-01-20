Руководство рынка Алаш провело конференцию для своих продавцов. Базаркомы разъяснили торговцам, для чего им необходимо внести гарантийный взнос.

На рынке Алаш Гульзия Ибрагимова работает уже четыре года — торгует детской одеждой. Женщина говорит, что торговля идет бойко, покупателей хватает. Заботиться о продавцах и руководство рынка — бутики с теплым полом, на базаре продумана и инфраструктура.

«У нас хорошие бутики, теплый пол, дороги у нас хорошие, без ям, асфальт ровный. Спасибо большое нашему руководству за это, никаких поборов за четыре года работы я ни разу не застала. Платим только за аренду, все по закону», — говорит Гульзия ИБРАГИМОВА, продавец.

В социальных сетях появилась информация о том, что новое руководство рынка, якобы, собирает с продавцов по семь миллионов тенге, за то, чтобы они могли и дальше здесь работать. Оказалось, что баснословную сумму, по словам руководства рынка, продавцы придумали сами.

Пресс-конференцию с разъяснениями провели базаркомы. Оказалось, что на рынке активизировались перекупщики — когда-то они получили места бесплатно, а теперь беспорядочно перепродают друг другу точки, и уследить, кто здесь работает, становится невозможно. Чтобы этого избежать, в администрации рынка решили ввести гарантийный залог.

«Мы решили ввести гарантийный взнос, средства — а это разные суммы, от 500 тысяч тенге. Деньги, которые нам дадут продавцы это гарантия. Все будет официально, через кассу, мы дадим чек и договоры. Если человек уходит с рынка, он говорит нам об этом, и мы возвращаем ему эти деньги. Это все для того, чтобы был порядок. Чтобы люди друг другу не перепродавали места», — говорит Гульзада КОПТИКОВНА, администратор рынка Алаш.

Продавцы говорят, администраторам рынка они доверяют. Не было ни разу, чтобы их обманули или не помогли решить проблему.

«Они добросовестные, они всегда поддерживают, на счет бутиков тоже, бутики большие удобные, нам хорошо работается», — говорит Айзада АЛИМБЕТОВА, продавец.

Администрации рынка уверяет, каждому продавцу разъяснят необходимость гарантийного взноса.