На рынке «Алаш» случился пожар

Сегодня, 20 января, случился пожар на рынке «Алаш».

Прибывшие пожарные обнаружили, что горел отдельно стоящий торговый бутик.

«На пульт управления «101» ДЧС Шымкента 20 января в 11:27 поступило сообщение о пожаре на территории рынка «Алаш»»,-сообщает ДЧС города Шымкент

Пожар удалось потушить. К счастью, пострадавших и погибших нет.

На месте возгорания задействовали 3 единицы техники и 14 сотрудников из личного состава и медицинские сотрудники. Сейчас спасатели выясняют причины возгорания.

К слову, это не первый случай пожара в крупном торговом рынке. В последний раз возгорание произошло в 2018 году, тогда горели два бутика с зимней одеждой.