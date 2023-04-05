В Шымкенте участок дороги перед рынком сделают односторонним

В Шымкенте появился новый участок дороги с односторонним движением. Изменения коснулись улицы Меиримди, ведущая к рынку Алаш.

Об этом рассказали в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Одностороннее движение вводят для регулирования стихийной автостоянки возле рынка, обеспечения безопасности пешеходов и устранения пробок.

К слову, Алаш является одним из крупнейших рынков Шымкента. На площади более 9 гектаров расположились 1000 торговых мест. Сюда ежедневно съезжается огромное количество человек, что создает определенные неудобства как для автовладельцев, так и для пешеходов.