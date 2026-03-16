Предпринимателям рынка Алаш предложат альтернативные торговые места

В связи с распространением в социальных сетях различной информации о деятельности рынка «Алаш», представители администрации выступили с официальным разъяснением.

По их данным, на территории рынка планируется проведение работ по модернизации и реконструкции торгового павильона, который состоит более чем из 200 одноэтажных устаревших торговых точек.

«Данные работы направлены на повышение безопасности торговых мест, приведение их в соответствие с санитарными требованиями, а также на создание более комфортных условий для посетителей», — сообщили в акимате Шымкента.

При этом подчеркивается, что в ходе реконструкции ни один предприниматель не останется без места для торговли.

«Со стороны администрации всем торговцам будут предложены альтернативные торговые места — временные или постоянные. В настоящее время проводится разъяснительная работа с предпринимателями», — отметили в администрации.

Также руководство рынка обратилось к жителям и предпринимателям с просьбой доверять только проверенной информации.

«Просим не доверять неподтверждённой информации, распространяемой в социальных сетях, и ориентироваться исключительно на официальные источники», — подчеркнули в акимате Шымкента.