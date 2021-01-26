Начало года – время заключения новых контрактов. Все виды бизнеса начинают подписывать новые или продлевать действующие договоры с партнерами и участвуют в тендерах.

Уверенность в финансовой стабильности компаньонов играет решающую роль в вопросе принятия решения о сотрудничестве. Сегодня казахстанские БВУ помогают бизнесу сократить риски, предоставляя различные виды банковских гарантий.

Банковская гарантия — это форма обеспечения договоров, при которой банк гарантирует исполнение обязательств клиента перед контрагентом.

Как правило, необходимость в банковской гарантии возникает когда недостаточно известна платежеспособность партнера и есть желание обезопасить себя и сократить свои риски по сделке. Также, согласно законодательству гарантия необходима предпринимателям, участвующим в государственных тендерах и закупках.

— Банк ВТБ (Казахстан) спешит на помощь производителям, поставщикам товаров и услуг, импортерам и экспортерам, предоставляя несколько разновидностей банковских гарантий: тендерная гарантия, гарантия исполнения обязательств по контракту, гарантия возврата или целевого использования авансового платежа и платежная гарантия. Этими продуктами могут воспользоваться как представители малого и среднего бизнеса, так и индивидуальные предприниматели, — говорит руководитель направления «малый бизнес» Банка ВТБ (Казахстан) Наталья Прокофьева. — В основе процесса выпуска гарантий в нашем банке лежит международная практика предоставления финансовых услуг в этой сфере. Например, тендерные гарантии выдаются по экспресс-технологии за один день на основании анализа оборотов компании. Гарантии ВТБ принимаются иностранными и казахстанскими организациями, а также госорганами.

Сумма гарантии определяется под каждый контракт отдельно, с учетом финансового состояния клиента, её срок зависит от требований тендерной документации или условий сделки, в рамках которой проводятся операции.

— Также, клиенты Банка ВТБ (Казахстан) имеют возможность установить рамочную линию на все виды банковских гарантий и использовать ее при необходимости. При этом оплата взимается за каждую гарантию отдельно только после её выпуска, — отметила Наталья Прокофьева, — Еще один важный момент – гарантия выпускается в той валюте, в которой будет заключен контракт между клиентом банка и его партнером.

Если Вы приняли решение взять банковскую гарантию в Банке ВТБ (Казахстан), заполните заявку на сайте банка. Задать дополнительные вопросы можно, позвонив с мобильного по номеру 5050 или в любом отделение банка, где за компанией будет закреплен личный клиентский менеджер, который подробно расскажет не только о плюсах банковской гарантии, но и проконсультирует по вопросу кредитования бизнеса на льготных условиях по ставке от 6% годовых (ГЭСВ от 6,1% годовых).

Лицензия на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг выдана АРРФР РК (Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка) № 1.2.14/39 от 03.02.2020г.