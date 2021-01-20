Казахстанцам звонят с локальных или зарубежных номеров либо направляют письма от имени сотрудников OLX, где поздравляют с выигрышем приза в различных его видах: денежный, сертификат на обучение, бесплатный курс по развитию бизнеса.

В данный момент официальный сервис OLX в Казахстане сообщает о том, что он НЕ проводит подобные акции, конкурсы, НЕ звонит с информацией о выигрыше приза и НЕ отправляет уведомления по email либо в личный «Профиль» на OLX.

Технические специалисты сервиса принимают соответствующие меры.

В OLX просят игнорировать данные сообщения и не следовать указанным в них действиям, не переходить по ссылкам и не передавать ваши личные данные. Быть внимательными и сохранять бдительность!

И приводят примеры ложных сообщений:

1. «Вы размещали объявление на OLX? Мы звоним по этому поводу: вы стали победителем и получаете 180 000 тенге. У Вас есть банковская карточка? Вам нужно ее пополнить на 4700 тенге, это комиссия за получение выигрыша».

2. «Я Виктория, звоню с г. Нур-Султан с экономического центра. Ваш номер нам предоставил отдел маркетинга OLX. Проводился конкурс среди номеров OLX и вы выиграли сертификат на обучение в сфере услуг и экономики. Для обучения необходимо зарегистрироваться в Skype. Награждение проходит и обучение проходит по Skype. Просим Вас установить Skype и написать логин по которому со мной свяжется наш менеджер».

3. «Я являюсь сотрудником центрального офиса OLX из Москвы. Вы выиграли в новогодней акции. Так как сейчас карантин мы готовы онлайн оформить подарочный сертификат от спонсора в приложении Skype. Для получения подарка нужно личное подтверждение онлайн. Просим вас установить Skype и написать логин, по которому с вами свяжется наш менеджер».