В Шымкенте из-за сильного штормового снега произошло отключение электроэнергии в 18 населенных пунктах.

Аварии произошли из-за проблем на магистральных сетях, падения деревьев, попадания воды внутрь трансформаторов и обрывов сети, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Аврийные бригады работают над восстановлением электроснабжения.

В настоящее время в районах Нурсат, малый Самал, Тельман, Азат (частично), Ворошиловка подача электроэнергии возобновлена.

В остальных регионах, а именно в микрорайонах Азат, Самал-1, Самал-2, Северо-Западный, Кокбулак, Асар, Самал-3, Игилик, Кайтпас-1, Акжаик, Достык, Жанаталап, Ынтымтымак, Забадам работа продолжается.

Что касается электросетей, то можно обратиться в диспетчерскую службу:

Городская диспетчерская 35-39-85

Абайский район 35-74-48

Аль-Фарабийский район 53-53-65

Енбекшинский район 57-56-38

Отдаленные районы 28-52-66