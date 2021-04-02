Во время прямого эфира акима Шымкента Мурата Айтенова житель отделения Тельмана задал вопрос об отсутствии электричества в отделении и названия у улицы. Жителя интересовало, когда же улица, на которой он живет, получит имя.

-Ономастическая комиссия дала названия всем улицам и новым микрорайонам Шымкента. Сейчас объявлен конкурс на изготовление табличек. Как только будет определен победитель, на всех улицах появится их название.Что касается электричества, то электроэнергией город обеспечен полностью, однако есть микрорайоны и жилые массивы, в которых энергоснабжение некачественное. Но в акимате принята программа на три года, в течение этого времени вопрос с некачественным электроснабжением будет решен, отменил аким Шымкента Мурат Айтенов.

-В дни Наурыза произошла авария на большой подстанции в мкр Самал. Она восстановлена, но это временно, необходимое оборудование должно прибыть из Алматы, поэтому другие подстанции пока работают на пределе своих мощностей, поэтому случаются сбои, — пояснил аким.