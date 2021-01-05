Мы привыкли говорить о деятелях искусства, культуры, спортсменах, политиках – о людях, которые работают в интеллектуальной, духовной сфере.

Но почему мы мало говорим о тех, без кого жизнь каждого из нас показалась бы адом? Сегодняшние наши герои – сотрудники… очистных сооружений города Шымкента. А потому что они достойны уважения и почета, и не хуже, чем музыканты, поэты и композиторы.

ВОПРОС СОВЕСТИ

Давайте скажем честно: многие работодатели нашей страны не ценят своих сотрудников. Тысячи людей работают нелегально, тысячи перерабатывают без какой-либо доплаты, тысячи получают за работу гроши. Это не секрет, и мы просто зачастую боимся бороться за свои права, боимся говорить и жаловаться, потому что потеряем рабочее место – хоть какой-то доход. Ну а о том, чтобы помогать своим сотрудникам еще и сверх выплачиваемой заработной платы, если вдруг у них случилось горе – кто-то умер в семье или по каким-то причинам возникла тяжелая жизненная ситуация, задумывается далеко не каждый бизнесмен или руководитель государственного учреждения. В принципе, не обязаны, а как там по совести – вопрос третий, если не десятый.

Совесть, тем не менее, важное качество. Хотя бы для развития и истинной жизни души человека, который использует эту самую совесть. И качество это подкрепляется другими: милосердие, человеколюбие, сострадание, гуманность… Об этих качествах, как об одних из самых основных для человека, говорится и в священных писаниях, о них помнит и руководство компании ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг».

СОТРУДНИК ПОЛУЧИЛ ПОМОЩЬ

В ноябре этого года один из сотрудников ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» попросил о финансовой помощи руководство предприятия, поскольку у него сложилась тяжелая финансовая ситуация. Имя свое этот человек не скрывает, его зовут Камбар Дяникулов. У Камбара пятеро детей, младшая дочь совсем маленькая, ей три года. Супруга его никак не может устроить ребенка в детский сад, чтобы выйти на работу. И зарплаты одного родителя не хватает на то, чтобы кормить 7 ртов, хотя в ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» заработные платы не ниже средней по стране.

Вместо осуждения и вопроса «а зачем тогда рожаете?», Камбар получил от предприятия финансовую помощь. Сумму по этическим причинам я называть не буду, но это оказалось действительно хорошим подспорьем для семьи. Финансовая поддержка была оказана на безвозмездной основе. Надеюсь, супруга Камбара скоро справится с садиковскими проблемами, и все у этой семьи наладится до такой степени, что они и сами смогут помогать другим людям.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Мне стало интересно, единичный ли этот случай? Как часто наш водоканал помогает своим сотрудникам, помимо обязательств? А может быть, еще помогает и другим каким-то людям? И я стала узнавать. Как оказалось, в организации действует свой собственный благотворительный фонд. Он называется ОО «Мейiрiмдi». Председателем этой благотворительной организации является Анарбек Орман, который собственно и возглавляет ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг».

Сотрудники благотворительного фонда рассказали, что к ним за помощью обращаются часто. Каждый день поступают какие-то просьбы от работников ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг», и это немудрено, ведь в компании работают более 1000 человек. Также компания не оставляет своих ветеранов и ушедших на пенсию сотрудников. Ветеранами считаются люди, которые долгие годы, 20 и более лет проработали в организации. Много вы знаете организаций, которые заботятся и помнят о своих бывших сотрудниках, ставших пенсионерами? Я – нет.

За этот год ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» уже влило в благотворительную деятельность более 11 млн тенге. Это благотворительность разного рода. В основном поддерживаются свои же сотрудники и пенсионеры, ветераны.

Когда у работника водоканала умирает близкий родственник, руководство через ОО «Мейiрiмдi» выделяет этому сотруднику материальную помощь. К близким родственникам относятся мать, отец, жена, муж, родные брат и сестра, а также дети. Никому не пожелаешь, чтобы в семью пришло горе, но оно бывает в жизни у каждого, и очень важно, когда тебя есть кому поддержать, в том числе и деньгами – расходов на похороны всегда много.

Сотрудники, достигшие пенсионного возраста, также получают от водоканала в знак признательности и благодарности некоторую сумму денег. Такой приятный бонус к заслуженному наконец-то отдыху. Можно себе купить что-то нужное или просто закатить праздник для домашних. Не забывают в ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны и тыла с 9 мая. На День пожилого человека также организация ежегодно поздравляет сотрудников почтенного возраста и дарит им приятные подарки, продукты.

Ветераны и пенсионеры ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» могут обращаться за помощью в эту организацию уже находясь на заслуженном отдыхе не один год. Им помогают. Отрадно чувствовать себя не забытыми.

Работники ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» – люди, как и все мы, и они могут сильно болеть, попасть в аварию, нуждаться в операции – да мало ли напастей бывает на людей. В этом случае благотворительным фондом организации предусмотрена сумма материальной помощи, которая выделяется на лечение больного сотрудника.

Помогают своим сотрудникам в водоканале и с внесением взноса для льготной программы «Бақытты отбасы». Это одна из программ доступного жилья. Она для тех, у кого неполная семья, для многодетных и для семей, воспитывающих ребенка с особенными потребностями.

На праздник Курбан Айт у мусульман принято помогать страждущим, заниматься благотворительностью. Эту добрую традицию поддерживают и в ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг». Всего на продуктовые корзины и прочую материальную помощь ОО «Мейiрiмдi» выделила порядка 180 тысяч тенге. Помогли многим малоимущим людям накрыть праздничный дастархан и достойно отметить Курбан Айт.

НЕ ТОЛЬКО «СВОИМ»

Ежегодно ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» осуществляет и программу под названием «Мектепке жол», то бишь, «дорога в школу». По этой программе несколько десятков первоклашек из нуждающихся семей были обеспечены всем необходимым инвентарем, чтобы начать свое удивительное путешествие в страну знаний. А собрать ребенка в школу – это сейчас очень недешево, причем не только для малообеспеченных. Люди со средним достатком-то кредиты берут…

В этом же году с просьбой о помощи в ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» обратилась одна из школ города Шымкента. Хоть мы и думаем, что для ремонта и удовлетворения всех нужд школам выделяют достаточно средств, на практике это оказывается не всегда так. Я знаю директора одной школы, которая многое оплачивает из своего кармана: и детям из малоимущих семей помогает с покупкой необходимых принадлежностей, одежды и обуви, и пресловутые шторы покупает, и даже соль, чтобы во время гололеда дорожки посыпать. На подобные подвиги готовы не все директора по разным причинам, а создать условия для детей надо. Вот и обращаются к спонсорам. В целом ежегодно за помощью в водоканал обращаются несколько школ и детских садов. И радостно, что такие организации, как ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг», не отказывают. Ну как можно отказать детям?

БIЗ БIРГЕМIЗ

Руководство ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» не оставило страну и своих сотрудников в трудный период тотального локдауна, когда по весне стал бушевать коронавирус и нас разогнали по домам – сидеть и бояться. Организация выделила 5 000 000 тенге для помощи нашим ЧС-никам, которые бились со страшной неизведанной заразой. А также, отправив своих сотрудников на карантин, не перестала платить зарплаты и никого не сократила. Более того, качество работы организации сохранилось на должном уровне.

Сотрудники ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» в общем-то счастливые люди. Они могут не беспокоиться о том, что их бросят в беде. И эти вещи зависят не только от возможностей компании – все мы понимаем, что организация большая и состоятельная. Такие вещи зависят еще и от того, как воспитано и как видит мир руководство. Созидая и совершая добрые дела, неважно в каких денежных единицах это измеряется, мы делаем мир лучше, мы дарим надежду в человечность всем вокруг. И пусть вы сами, видя человеческое горе, не сможете помочь ему, дав денег, пусть вас это не останавливает. Творить добро можно по-всякому. И поэтому завершить статью я хочу мудрой христианской притчей. Называется она «Аскетизм против благотворительности».

Монах однажды задал вопрос одному из старших братьев по вере:

— Есть два брата, один из них постоянно молился у себя в келье, постился шесть дней в неделю и полностью отказывался от излишеств. Другой же все время заботился о больных. Какой труд из них более мил Господу?

Старший ответил:

— Даже если бы брат, который постится и молится, собрался подвесить себя за нос, то его действия не сравнились бы и с одним поступком того, кто ухаживает за больными.

Мария ЛЫСЕНКО