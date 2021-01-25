2021 год станет годом профилактики правонарушений и обеспечения принципа “полиция в шаговой доступности”.

Ерлан Тургумбаев на заседании Коллегии ведомства.

Для перехода казахстанской полиции на сервисную модель работы запущен пилотный проект “Сервисные подходы в обеспечении безопасности”. Он предусматривает анализ причин и условий совершения правонарушений, выработку рекомендаций по их устранению, а также вовлечение населения в процесс профилактики правонарушений.

Для реализации принципа “полиция в шаговой доступности” уже в 2021 году планируется увеличить количество участковых инспекторов, построить более 200 модульных постов полиции в криминогенных районах и местах массового скопления людей, использовать “гибкие” маршруты патрулирования, увеличить каналы коммуникаций с гражданами.