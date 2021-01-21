Главный санитарный врач Шымкента Абдиманап Тулебаев подписал новое постановление. Карантин в Шымкенте продлен до 8 февраля.
Он постановил:
- Продлить карантин и ограничительные меры на территории города Шымкент с 00:00 часов 25 января 2021 года до 00:00 часов 08 февраля 2021 года.
- В постановление Главного государственного санитарного врача города Шымкент №1 от 06.01.2021 года внести следующие изменения и дополнения:
1) подпункт 3.15. пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.15. запрет деятельности детских оздоровительных лагерей и детских дошкольных учреждений за исключением дежурных групп (не более 20 человек в группе), с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №67»;
2) подпункт 4.1. пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. ограничить движение общественного транспорта в будние, выходные и праздничные дни с 07:00 до 21:00 часов. Контролировать обязательное ношение масок и заполняемость по количеству мест»;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Руководителям организаций, предприятий независимо от форм собственности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам города Шымкент в период карантина:»;
4) подпункт 5.3. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5.3. обеспечить строгое соблюдение требований санитарно-карантинных и ограничительных мер, усилить контроль за исполнением требований санитарно-карантинных и ограничительных мер персоналом и посетителями».
- Настоящее Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами независимо от форм собственности.
- Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации, довести до сведения всех заинтересованных ведомств и организаций, распространить в социальных сетях.
- 5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
- 6. Настоящее Постановление вводится в действие с 00:00 часов 25 января 2021 года.