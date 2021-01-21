Главный санитарный врач Шымкента Абдиманап Тулебаев подписал новое постановление. Карантин в Шымкенте продлен до 8 февраля.

Он постановил:

Продлить карантин и ограничительные меры на территории города Шымкент с 00:00 часов 25 января 2021 года до 00:00 часов 08 февраля 2021 года. В постановление Главного государственного санитарного врача города Шымкент №1 от 06.01.2021 года внести следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 3.15. пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3.15. запрет деятельности детских оздоровительных лагерей и детских дошкольных учреждений за исключением дежурных групп (не более 20 человек в группе), с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №67»;

2) подпункт 4.1. пункта 4 изложить в следующей редакции:

«4.1. ограничить движение общественного транспорта в будние, выходные и праздничные дни с 07:00 до 21:00 часов. Контролировать обязательное ношение масок и заполняемость по количеству мест»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Руководителям организаций, предприятий независимо от форм собственности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам города Шымкент в период карантина:»;

4) подпункт 5.3. пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5.3. обеспечить строгое соблюдение требований санитарно-карантинных и ограничительных мер, усилить контроль за исполнением требований санитарно-карантинных и ограничительных мер персоналом и посетителями».