Сегодня в Шымкенте состоялось заседание Бюро Шымкентского городского филиала партии «Nur Otan».

Председательствовал на совещании председатель Шымкентского городского филиала партии «Nur Otan» аким города Мурат Айтенов.

Решением Бюро Политического совета от 13 января утвержден список из 24 кандидатов и направлен в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве депутатов городского маслихата.

7 депутатов из нового состава фракции «Nur Otan»- женщины, 5 — молодые люди в возрасте до 35 лет.

1. Алимбек Аслан

2. Анарбеков Нұрпейіс Жапарұлы

3. Әшірбаев Байкен Әшірбайұлы

4. Балабиев Нурсултан Кайратулы

5. Балтабаев Талғат Дуйсебайұлы

6. Бұхарбай Нұрғазы Бақтыбайұлы

7. Джумакулова Айгерим Абдиохаповна

8. Елчиева Альбина Балғабайқызы

9. Жолдыхожаев Мұрат Жаңабайұлы

10. Исабеков Данабек Ержанұлы

11. Керимбаева Наргиза Абайдуллақызы

12. Козбахов Шынгыс Лесбаевич

13. Кыдырбаев Бакыт Съездович

14. Қожамжарова Дария Пернешқызы

15. Қуандық Сұлтанғали Нұрлыбайұлы

16. Қуатбаев Ермагамбет Муханұлы

17. Наимбекова Айжан Исбасхановна

18. Нарымбетов Бахадыр Мәдәліұлы

19. Оспаналиева Рашкүл Жалелқызы

20. Сейітжан Бақытжан Серікжанұлы

21. Сулайманов Лазиз Низамханович

22. Султанова Төреаиым Жолдыбайқызы

23. Сүлейменов Қайрат Мұсаханұлы

24. Төлегенов Бекайдар Мұсаұлы