Аким Абайского района Бухарбай Парманов отчитался перед населением по итогам 2020 года и озвучил дальнейшие планы.

Впервые отчетная годовая встреча с населением проходит онлайн. Жители Абайского района задают вопросы через соцсети. В основном они носят коммунальный характер. Многих волнуют сроки строительства и ремонт дорог. Наболевшим по-прежнему остается вопрос нехватки общественного транспорта и отсутствие графиков движения автобусов.

Не смотря на пандемию, в районе не остановилась работа по прокладке водопровода и дорог!

В Абайском районе из 34 населенных пунктов 22 обеспечены качественной питьевой водой. В начале года качественной питьевой водой были обеспечены еще 2 населенных пункта, в результате количество достигло 24. Это 71 процент. Остальные 10 населенных пунктов используют колодезную и привозную питьевую воду.

По словам акима района, в 2020 году на работу по обеспечению качественной питьевой водой было направлено 8,4 млрд тенге. На данные средства проведены строительные работы внутренних систем 8 населенных пунктов. В частности, система питьевого водоснабжения подведена в 4 населенных пункта (Игилик, Кызылжар, Кокбулак, Тәуелсіздікке 20 жыл).

Строительство в остальных 4 населенных пунктах (Жанаталап, Ынтымак-2, Жана Турлан, Солтустик саяжай (Нуршуак) завершится в этом году. В результате около 25 тысяч жителей будут обеспечены качественной питьевой водой.

А для водоснабжения Актас-2 и Курсай подготовлена ПСД. Строительные работы планируется провести в этом году.

Аким напомнил жителям о возможности круглосуточного обращения к главе района и его подчиненным через социальные сети. Ни один вопрос, по заявлению Бухарбая Парманова, не останется без внимания.