Теперь этой услуги не будет в едином платежном документе?

Для удобства потребителей, экономии их времени и средств, сокращения передвижения во время повышенной эпидемиологической опасности, руководством предприятия было принято решение о внедрении электронных квитанций.

Эти платежные документы (и другую информацию, такую как текущий баланс, сроки поверки и замены приборов учета) можно получать в приложениях Telegram (wrm_bot) и Whatsapp (+77473001212).

Руководство предприятия понимает, что не все жители Шымкента готовы работать с цифровыми носителями информации, поэтому проводится подготовительная разъяснительная работа и инвентаризация абонентской базы, в рамках которой, заключаются дополнительные соглашения о способах получения платежного документа.

С января 2021 года абоненты ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» стали получать отдельные квитанции на оплату услуг водоснабжения и водоотведения (кстати, на них имеется инструкция по использованию виртуальных ассистентов).

После завершения инвентаризации абонентской базы и определения круга тех, кто хочет получать электронные платежные документы, бумажные варианты квитанций будут получать только те абоненты, кто не имеет возможности работать с цифровыми носителями информации. Подчеркнем, что виртуальные ассистенты очень удобны и функциональны.

Для того чтобы оплатить услуги в банковских приложениях и зарегистрироваться в чат-ботах, необходим номер лицевого счета, где его взять?

Лицевой счет указан на платежном документе (квитанции) за услуги водоснабжения и водоотведения. Если у вас возникли проблемы с получением лицевого счета, можете обращаться к нам через социальные сети Instagram и Facebook, а также на вацап номера:+77057581111, +77019892219.