В Шымкенте расширяют сети водоснабжения и электроснабжения

Питьевая вода и электроэнергия — жизненно важные ресурсы для повседневной жизни населения. Как в стремительно растущем Шымкенте решаются эти вопросы и какие меры для этого предпринимает местная власть?

В Шымкенте насчитывается 81 населённый пункт. В жилом массиве Курсай, где проживает около 23 тысяч человек, ведутся работы по прокладке водопровода, благоустройству и восстановлению территории. Об этом на пресс-конференции в городском коммуникационном центре сообщил заместитель руководителя управления энергетики и развития инфраструктуры города Шымкента Азат Кайнарулы.

«До конца года будут подключены к системе питьевого водоснабжения жители жилых массивов Кызылжар, Туран и Кайтпас-1. Сейчас идёт абонирование. За счёт спонсоров питьевой водой обеспечены жители жилых массивов Текесу и Айколь», — сообщил Азат Кайнарулы.

В прошлом году было начато строительство систем питьевого водоснабжения в микрорайонах Сайрам, Бозарык и Кайтпас-1. В этом году работы завершены, объекты введены в эксплуатацию.

В целом практически 100 процентов населения города обеспечены качественной питьевой водой. С учётом расширения территории города для увеличения мощности системы водоснабжения планируется строительство шести водонакопительных сооружений.

Помимо вопросов водоснабжения, на пресс-конференции была затронута и тема электроснабжения.

«Со стороны управления проделана большая работа. В 2024 году были завершены строительные работы по электроснабжению жилых массивов Асар-2 и Бозарык. В результате 15 тысяч человек получили доступ к электроэнергии. За счёт увеличения мощности трёх подстанций жители жилых массивов Кызылжар, Азат, Акжайык и Курсай будут пользоваться качественным и бесперебойным электричеством. Что касается подстанции Акжар, строительство которой затянулось, до конца года мы завершим работы по приёму объекта в эксплуатацию», — отметил Азат Кайнарулы.

В связи с ростом города и дефицитом электроэнергии в ближайшие годы планируется строительство семи подстанций. Увеличились и объёмы уличного освещения. Если два года назад из семи тысяч городских улиц освещение имелось лишь примерно на двух тысячах, то сегодня оно подключено на большинстве улиц. В первую очередь освещаются магистральные и социально значимые улицы.

Несмотря на наличие освещения, иногда фонари отключаются. По словам представителя управления, эта проблема находится на контроле.

«Ежегодно на содержание системы уличного освещения предусмотрено 550 миллионов тенге. Эти средства направляются на ремонт повреждённых опор линий электропередачи, замену сгоревших осветительных приборов и устранение других неисправностей. В среднем на ремонтные работы ежемесячно затрачивается от 41 до 45 миллионов тенге. Если в течение гарантийного срока — а он составляет пять лет — на сданных объектах будут выявлены дефекты, их устранением займётся подрядная организация», — пояснил Азат Кайнарулы.

За последние два года освещение было подключено на большинстве городских улиц. Это способствует повышению безопасности дорожного движения, улучшению качества жизни горожан и формированию современного ночного облика города.