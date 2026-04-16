На главную Новости Шымкента Экономика 835 млрд тенге направлено на развитие водоснабжения в Казахстане

835 млрд тенге направлено на развитие водоснабжения в Казахстане

Редактор Юлия Машковская
вода из крана
Иллюстративное фото

В Казахстане продолжается системная работа по обеспечению населения качественной питьевой водой. В рамках поручения главы государства активно развивается инфраструктура водоснабжения и водоотведения.

За период с 2021 по 2025 годы из республиканского бюджета на эти цели было направлено 835 млрд тенге. За это время реализовано более 1,6 тысячи инфраструктурных проектов.

Особое внимание уделялось повышению качества водоснабжения. В регионах ведётся строительство и модернизация магистральных водоводов, а также водоочистных сооружений.

Реализация этих мер способствует улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации, повышению качества жизни населения и устойчивому развитию регионов.

