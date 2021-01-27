Главные фигуранты онлайн суда — двое военнослужащих пограничного отряда Комитета национальной безопасности.

Они подозреваются в хищении скота. Один из них служил на погранзаставе в Сарыагаше, другой — был контролером пограничной службы.

Потерпевший Нуралжан Зиябеков рассказал, что его скот пасся на обочине дороги. Один из подозреваемых похитил его, увез на машине. Потерпевшему Зиябекову причинен материальный ущерб в размере 120 тысяч тенге, украденное, скотокрад в тот же день продал за 60 тысяч тенге.

Государственный обвинитель утверждает, что воровство началось полгода назад. Обвиняемые — 22 и 28 лет — уверяют, действовали не одни. По их словам, к кражам, причастны еще 4 человека. В военном суде сегодня выслушали и пострадавших. Говорят, что поверить не могли, что подозреваемыми в скотокрадстве окажутся те, кто должен охранять их покой. Однако зла на барымтачей большинство местных жителей не держат. Мол, оступились, молодые, с кем не бывает.

Ибагуль КОНЫРАТБАЕВА потерпевшая: Нам вернули, извинились. У нас тоже есть дети, внуки. Мы прощаем их.

Сумма ущерба составила порядка трех миллионов тенге. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Украденный скот уже вернули законным владельцам.