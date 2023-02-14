Банда скотокрадов задержана в Туркестанской области

Полицейские обезвредили группу скотокрадов, похитивших целую отару овец с пастбища.

Инцидент произошел в Жетысайском районе. В отдел полиции с заявлением обратился местный житель, занимающийся выпасом скота. По словам мужчины, у него с пастбища неизвестные похитили 33 голов овец. Данный факт зарегистрировали по статье 188-1 УК РК «скотокрадство».

Стражи порядка опросили очевидцев и проверили скотные рынки. Усилия не прошли даром- подорзреваемые нашлись. Ими оказались местные жители, трое молодых людей, односельчан.

Ребята работали по четко спланированному плану. Вычислили отару, по-тихоньку погрузили 33 голов овец в Газель и покинули место происшествия. Дальше парни распродали скот, а деньги потратили на собственные нужды.

В настоящее время проводится досудебное расследование для выяснения всех обстоятельств. Подозреваемые арестованы. У них изъята часть похищенного скота.