40 голов овец похитили у жителей Туркестанской области

Полицейские задержали подозреваемых, которые перевезли отару овец в другой регион и распродали.

Инцидент случился в Жетысайском районе. У сельчан с пастбища похитили 40 голов овец. Сумма ущерба составила 3 млн тенге.

Полицейские зарегистрировали данный факт по статье 188-1 УК РК «скотокрадство».

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили двух подозреваемых в краже скота. Ими оказались местные жители.

Как выяснилось, подозреваемые ночью заметили скот, пасущийся на пастбище, и совершили кражу с целью «легкой наживы». Скотокрады погрузили похищенных овец в автомобиль марки «Газель» и продали в Сарыагашском районе, а полученные деньги поделили между собой.

В настоящее время факту кражи домашнего скота проводится досудебное расследование. Подозреваемые арестованы. Следствием выясняется причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям.