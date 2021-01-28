Проверяется причастность 24-летнего гражданина к другим аналогичным преступлениям.

26 января 2021 года около 13:51 часов дежурным Центра оперативного управления Департамента полиции города Шымкент была дана ориентировка патрульным нарядам и оперуполномоченным в целях задержания лица, который незаконно угнал автомобиль марки “Audi”, припаркованный на автостоянке по улице Капал батыра.

Примерно через 20 минут сотрудники 9-й роты Полка патрульной полиции Управления Местной полицейской службы Ерлан Калдаров, Амангали Туйешиев и Айбек Касымов на перекрестке улиц Рыскулова и Адырбекова заметили находившийся в розыске автомобиль. Водитель попытался скрыться, но был задержан и доставлен в полицию. Автомобиль был изъят в качестве вещественного доказательства.

Отметим, что статья 200 УК РК предусматривает уголовную ответственность за незаконный угон автомобиля. Частью первой данной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.