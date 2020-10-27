Задержаны двое граждан, которые угнали припаркованный во дворе автомобиль.

18 октября 2020 года сотрудники Аль-Фарабийского РУП в ходе проведения оперативных мероприятий задержали и доставили в полицию двух граждан, которые 16 октября текущего года в ночное время угнали автомобиль марки «ВАЗ-21014», припаркованный во дворе дома по проспекту Республики. Установлено, что это местные жители 1999 и 1998 г. р.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по пункту 1 части 2 статьи 200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).