Атлантический циклон с большими запасами влаги и тепла принесет с собой повышение температуры воздуха.

Можно ждать снег на севере, местами в центре республики, и осадки в виде дождя и снега на западе и северо-западе страны. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, метель, гололед.

В Западно-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, на севере Акмолинской области порывы 23-28 м/с. В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской, Алматинской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-22 м/с. В Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед, в Актюбинской области – низовая метель. В Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается туман. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.