В этом году у казахстанцев появится возможность использовать свои пенсионные накопления на улучшение жилищных условий или лечение.



Всего будет 8 целей, на которые можно использовать доступную сумму накоплений через Отбасы банк. После подписания всех подзаконных актов будет запущена онлайн-платформа, где можно удаленно подать заявку на досрочное использование пенсионных накоплений.



Все основные операции на специальной онлайн-платформе по снятию пенсионных накоплений будут производиться при помощи электронно-цифровой подписи.

Перед тем, как будет полностью запущен механизм по снятию пенсионных накоплений, казахстанцев просят заранее проверить готовность своего ЭЦП. В случае его отсутствия вы можете сделать ЭЦП на портале E-gov.kz онлайн.



Напоминаем, что все операции по использованию пенсионных средств будут производиться в онлайн формате и приходить в Банк вам для этого не понадобится.

