Если вы столкнулись с аннулированием заявки или запросом системы на округление суммы на онлайн-платформе enpf-otbasy.kz, это может быть по нескольким причинам:

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1. Если в строке сумма указано «0», то ваша заявка будет аннулирована;

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2. Если сумма указана с дополнительными знаками.

Например, сумма для изъятия в виде «1.000.000» или «1000000,00», а также с указанием ТИЫН, система не примет и запросит указать округленную сумму. Для того, чтобы система приняла запрос, нужно указать сумму в виде «1000000» или «1234567» – без дополнительных знаков;

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3. Если вы всё вводили верно, то вам необходимо обновить систему или войти заново.

Для работы на онлайн-платформе, вам необходимо иметь актуальный ЭЦП и установить сертификаты nclayer. Установить сертификаты можно на сайте Pki.gov.kz.

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Важно помнить, что все мероприятия по снятию пенсионных накоплений будут доступны только с компьютера или ноутбука – КРУГЛОСУТОЧНО.

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