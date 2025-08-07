Казахстанцы активно снимают пенсионные накопления

Казахстанцы стали активнее использовать излишки на своих пенсионных счетах. В июле граждане подали рекордное количество заявлений.

По данным первого кредитного бюро, год назад, в июле, казахстанцам одобрили около 62 тысяч заявлений на изъятие пенсионных накоплений. Сумма — 72 миллиарда тенге. В июле этого года активность заметно выросла: было одобрено почти 178 тысяч заявлений, а общий объём изъятий достиг 108 миллиардов тенге.

Такой всплеск активности эксперты связывают с экономическими настроениями в обществе. Казахстанцы видят рост инфляции, обесценивание накоплений, и стараются использовать средства сейчас, пока их покупательская способность ещё сохраняется. Это своего рода сигнал, люди теряют уверенность в долгосрочной сохранности своих пенсионных средств.

Марат Каирленов, директор «УЛАГАТ КОНСАЛТИНГ ГРУПП»: «Я думаю, что население опасается высокой инфляции, ожидает ее дальнейшего ускорения, инфляция съедает сбережения, обесценивает. Поэтому они пытаются хоть куда-то вложить. Граждане, так сказать, не доверяют ЕНПФ в части управления и всё, что можно, стараются вывести и как-то более самостоятельно проинвестировать».

Эксперты говорят: с одной стороны предпринимаются меры по увеличению доходности, но досрочные массовые изъятия несомненно повлияют на будущие пенсионные выплаты.

Рамазан Досов, главный аналитик ассоциации финансистов Казахстана: «Всего с начала реформы было взято порядка пяти триллионов. Пяти триллионов – это где-то 22-23% действующего портфеля. То есть это огромная сумма. Активы ЕНПФ были бы существенно выше, инвестдоход был бы выше. Поэтому для самого ИНПФ это потери большой части портфеля».

По словам экономистов, частичная либерализация пенсионной системы оживила экономику и дала гражданам возможность решать важные жизненные вопросы, но такое чрезмерное ослабление контроля над пенсионными накоплениями может привести к негативным последствиям.

Казахстанцы имеют право изымать часть своих пенсионных накоплений, превышающих порог достаточности, и использовать их строго по целевому назначению: на покупку жилья, улучшение жилищных условий или медицинские услуги.