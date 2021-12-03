В январе 2021 года вступил в силу Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста», который предоставил гражданам право использования части своих пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий, оплаты лечения, а также для передачи в инвестиционное управление частным управляющим компаниям.

Воспользоваться этим правом могут вкладчики, которые, за счет перечисления регулярных и в полном объеме пенсионных взносов, сформировали накопления, превышающие порог минимальной достаточности (ПМД).

При этом пенсионные накопления, доступные для использования гражданами, включают не только перечисленные пенсионные взносы, но и полученный от их инвестирования инвестиционный доход.

Законом «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» определено, что «порог минимальной достаточности пенсионных накоплений — минимальный размер пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов, необходимый для обеспечения ежемесячной пенсии не ниже размера минимальной пенсии, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, определенный в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Республики Казахстан».

Методика определения ПМД утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2013 года № 1042 (с изменениями и дополнениями от 6 января 2021 года).

Согласно Методике, величины ПМД рассчитываются для каждого возраста и учитывают повышение (индексацию) будущих пенсионных выплат и пенсионных взносов. При этом используются такие социальные показатели как минимальная заработная плата (МЗП), минимальная пенсия (МП), величина прожиточного минимума (ПМ), которые ежегодно индексируются в соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете». В связи с этим, расчет размеров ПМД производится ежегодно с учетом роста указанных показателей.

Также согласно Методике, для определения ПМД используются параметры, которые принимаются на ежегодной основе по представлению Министерства труда и социальной защиты населения Республик Казахстан и по согласованию с Министерством национальной экономики Республики Казахстан.

Поскольку на 2022 год увеличены размеры социальных показателей (в частности, размер МЗП повышен с 42 500 тенге в 2021 г. до 60 000 тенге в 2022 г. (или на 41%)), величины ПМД на 2022 год также выросли и указаны ниже:

20 лет — 3 140 000 тенге

21 год — 3 250 000 тенге

22 года — 3 370 000 тенге

23 года — 3 490 000 тенге

24 года — 3 610 000 тенге

25 лет — 3 730 000 тенге

26 лет — 3 860 000 тенге

27 лет — 3 980 000 тенге

28 лет — 4 110 000 тенге

29 лет — 4 240 000 тенге

30 лет — 4 370 000 тенге

31 год — 4 510 000 тенге

32 года — 4 640 000 тенге

33 года — 4 780 000 тенге

34 года — 4 920 000 тенге

35 лет — 5 060 000 тенге

36 лет — 5 200 000 тенге

37 лет — 5 350 000 тенге

38 лет — 5 490 000 тенге

39 лет — 5 640 000 тенге

40 лет — 5 790 000 тенге

41 год — 5 950 000 тенге

42 года — 6 100 000 тенге

43 года — 6 260 000 тенге

44 года — 6 420 000 тенге

45 лет — 6 580 000 тенге

46 лет — 6 750 000 тенге

47 лет — 6 920 000 тенге

48 лет — 7 090 000 тенге

49 лет — 7 260 000 тенге

50 лет — 7 430 000 тенге

51 год — 7 610 000 тенге

52 года — 7 790 000 тенге

53 года — 7 970 000 тенге

54 года — 8 150 000 тенге

55 лет — 8 340 000 тенге

56 лет — 8 530 000 тенге

57 лет — 8 720 000 тенге

58 лет — 8 920 000 тенге

59 лет — 9 120 000 тенге

60 лет — 9 120 000 тенге

61 год — 9 120 000 тенге

62 года — 9 120 000 тенге