21 января 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 13 международных авиарейсов из Ирана, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, РФ и Узбекистана, передает Otyrar.KZ.

Из 1 888 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 471 человека, без справок прибыли 417 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 8 рейсов, 1 131 пассажир, со справками — 885, без справок — 246;

в аэропорт г. Нур-Султан – 4 рейса, 752 пассажира, со справками — 581, без справок — 171;

в аэропорт г. Актау – 1 рейс, 5 пассажиров со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа, из 258 граждан РК, прилетевших без справок в РК 20 января 2021 года, у 10 пассажиров выявлена коронавирусная инфекция.

Из них, 6 пассажиров прибыли рейсом Минск – Нур-Султан, трое — рейсом Шарм-эль-Шейх – Нур-Султан, один пассажир – рейсом Дубай – Нур-Султан.