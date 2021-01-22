До 25 января субъекты малого и среднего бизнеса должны внести в систему Saqtandyry данные о работниках льготных категорий, передает Otyrar.KZ.

Если предприниматели не успеют внести данные, то работники останутся без статуса застрахованных и не смогут получить помощь в системе обязательного медстрахования.

В ноябре 2020 года Правительство освободило ряд субъектов предпринимательства от уплаты отчислений до 1 января 2021 года.

«Нулевую ставку» во время пандемии применяли: субъекты торговли, транспорта и технического обслуживания, образования, медицины, туризма, ресторанного дела и гостиничного бизнеса, развлекательной сферы, программного обеспечения, фитнес-индустрия.

По данным фонда социального медстрахования 132 тысяч предпринимателей (32%) еще не актуализировали данные в системе.

Отметим, что с января проводить процедуру по внесению данных необходимо ежемесячно до 25 числа.