Единые тарифы на платные медуслуги утверждены в Шымкенте

Единый прейскурант цен на платные медуслуги утверждены в Шымкенте. Новшества были введены по инициативе антикора. Борцы с коррупцией выяснили, что прейскурант цен медицинскими государственными организациями утверждались самостоятельно. Сотрудники антикора предложили внедрить одинаковый тариф.

Теперь в кассах медицинских учреждений размещают QR-коды со ссылкой утвержденных цен на медуслуги, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Нурторе Калдыбаев, заместитель руководителя управления превенции департамента агентства по противодействию коррупции г. Шымкента: «К примеру, консультация врача терапевта в одной поликлинике стоит 3 тыс. тенге, а в другой более 7 тыс.

Только за три года городскими госучреждениями здравоохранения оказано более 130 тыс. платных консультационных услуг. В целях устранения такой практики по рекомендациям департамента, управлением здравоохранения утверждены единые тарифы цен на платные медуслуги в больницах и поликлиниках, которые не будут превышать стоимость таких же услуг, оказываемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи».

Новшества жители Шымкента восприняли неоднозначно. Большинство считают, что в государственных медицинских учреждениях услуги должны предоставляться исключительно в рамках ОСМС и платных консультаций быть не должно. Кроме того, некоторые пациенты предложили взять на контроль осмотры у узких специалистах через страхование. Недовольны и длинными очередями на приём к профильному врачу.

— Ну это правильно, что теперь цены везде одинаковые. Но также надо пересмотреть, чтобы не было определенных сообществ, чтобы эти цены искусственно не завышали;

— Ну не очень, если в обычных, когда в частных еще, ну понятное дело. А вот в государственных — это действительно плохо. Потому что иногда даже нет такой возможности следить за статусом страховым и они попросту у тебя даже анализы из-за этого не берут;

— Я думаю, все равно в государственных цены должны быть пониже. Они все же на то и государственные, а частное — это частное, все равно есть разница, — говорят жители Шымкента.

В большинстве государственных больниц и поликлиник оказывают платные медицинские услуги. Многие готовы отдавать деньги, чтобы сэкономить свое время.

Сарсен Пернебеков, главный врач городской больницы №3: «Мы оказываем также платные медицинские услуги. Цены на платные медицинские услуги приравнены к тарифам минздрава от 30 октября 2020 года и приказом управления здравоохранения №97 от 2 апреля 2024 года «О платных услугах в государственных предприятиях».

Прейскурант цен платных услуг утверждается главным врачом и согласовывается наблюдательным советом. Нашей основной целью при оказании платных услуг является доступность медицинской помощи населению».

Пациенты недовольны тем, что платные услуги оказывает тот же врач, в том же кабинете, на том же оборудовании, а платных клиентов проводят вне очереди.

Вопрос этот неоднозначный, поскольку закон не содержит запрета на оказание врачом платных услуг в рабочее время, однако приоритетным является выполнение учреждением государственного задания по приему «бесплатных» пациентов.

Поэтому ситуация, когда несмотря на полную запись к врачу, вместо прибывшего в назначенное время пациента вне очереди принимается платный клиент, неправомерна.