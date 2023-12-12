Сохранить статус: сколько платим за ОСМС в 2024-м?

Ставки по взносам и отчислениям на ОСМС остаются прежними. Но из-за утверждения нового размера минимальной заработной платы, которая является базовым расчетным показателем, конечные суммы корректируются. Так сколько мы будем платить на ОСМС в следующем году?

Руководитель управления прогнозирования Фонда социального медицинского страхования Актолкын Султанова дала разъяснения по всем категориям плательщиков.

РАБОТОДАТЕЛИ – 3%

Работодатели производят отчисления за работника в размере 3% от заработной платы, при этом облагаемый ежемесячный доход не должен превышать 10 МЗП (850 000 тенге в 2024 году), то есть максимально возможная сумма отчислений работодателя составит 25 500 тенге в месяц.

Эти средства не удерживаются из зарплаты работника, их работодатель оплачивает за счет предприятия.

РАБОТНИКИ – 2%

Наемные работники и работники, оказывающие услуги на основе договора ГПХ, делают взносы на ОСМС в размере 2% от своего ежемесячного дохода. Объект обложения не должен превышать 10 МЗП (850 000 тенге в 2024 году) в месяц со всех рабочих мест, то есть максимально возможный взнос работника составит 17 000 тенге.

Как рассчитывать взносы, если работаешь в двух местах?

Как уточнила Актолкын Султанова, при оплате взносов предельный доход учитывается совокупно со всех мест работы. К примеру, сотрудник имеет оклад в 600 000 тенге. Параллельно он оказывает кому-то услуги по договору ГПХ и получает 350 000 тенге. Общий доход составляет 950 000 тенге, то есть превышает 10 МЗП. В данном случае на одном рабочем месте с работника должны удержать взносы в полном размере: например, 600 000 * 2% = 12 000 тенге. А на втором месте работы удерживают лишь оставшуюся от максимального платежа часть: 17 000 тенге (максимально возможный взнос) – 12 000 тенге (оплаченный взнос с первого места работы) = 5 000 тенге (взнос со второго места работы).

Для того, чтобы второй работодатель правильно рассчитал размер взноса, работник должен предоставить ему справку с первого места работы о перечисленных взносах. Иначе при отсутствии такой справки со второго места работы взносы будут удержаны в полном размере, то есть образуется излишне уплаченная сумма», – пояснила представитель Фонда.

ПЛАТЕЛЬЩИКИ ЕДИНОГО ПЛАТЕЖА – 21,5%.

Единым платежом с заработной платы называют альтернативу стандартного способа расчета ряда налоговых платежей – это объединение пяти платежей с заработной платы:

обязательные пенсионные взносы;

социальные отчисления;

взносы на ОСМС;

отчисления на ОСМС;

индивидуальный подоходный налог.

Использовать единый платеж разрешено ИП и юридическим лицам малого и среднего бизнеса, работающим по упрощенной декларации и специальному налоговому режиму для производителей сельскохозяйственной продукции.

Ставка единого платежа в 2024 году составляет 21,5% от фонда оплаты труда. Уплата единого платежа производится ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, одним платежом на счет Государственной корпорации.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ – 5 950 ТЕНГЕ

ИП платят 5% от 1,4-кратного МЗП. В 2024 году это: (1,4 * 85 000) * 5% = 5 950 тенге.

Важно помнить, что если индивидуальный предприниматель сдает отчетность «по нулям», но официально не приостановил свою деятельность, то он должен продолжать оплачивать взносы, как того требует Налоговый кодекс. Иначе возникнет задолженность.

САМОЗАНЯТЫЕ ГРАЖДАНЕ (ПЛАТЕЛЬЩИКИ ЕСП)

Единый совокупный платеж был введен временно на 5 лет (с 1 января 2019 до 1 января 2024 года) для неформально занятых граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве ИП. Соответственно в следующем году ЕСП не будет.

Поэтому самозанятые могут получить статус двумя способами:

— зарегистрироваться в качестве ИП и платить взносы как индивидуальный предприниматель;

— оплачивать взносы в качестве самостоятельного плательщика.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ – 4 250 ТЕНГЕ

Для самостоятельных плательщиков размер взносов исчисляется по формуле: 5% * 1 МЗП = 4 250 тенге.

Актолкын Султанова напомнила, что незастрахованные граждане могут воспользоваться удобным и выгодным способом стать участником системы ОСМС, оплатив взносы в качестве самостоятельного плательщика сразу за 12 будущих месяцев. При этом важно провести оплату за каждый месяц в отдельности. В таком случае задолженность за прошлые месяцы, если она имелась, аннулируется.

ВЗНОСЫ ГОСУДАРСТВА – 5 853 тенге

Так как система ОСМС в Казахстане социально ориентированная, государство продолжает оплачивать взносы за граждан из 15 льготных категорий. В 2024 году взнос государства за одного льготника в месяц составит 5852,63 тенге (1,9% от объекта исчисления взносов государства, то есть среднемесячной заработной платы, предшествующей двум годам текущего финансового года, определяемой уполномоченным органом в области государственной статистики).

КАК УПЛАЧИВАТЬ ВЗНОСЫ САМОЗАНЯТЫМ, ИП, САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЛЬЩИКАМ

Перечислить платеж можно через любое отделение банка второго уровня, АО «Казпочта», мобильные приложения банков, терминалы самообслуживания.

Важно:

правильно указать ИИН и ФИО плательщика;

через 2-3 дня после оплаты проверить статус в ОСМС, при его отсутствии – перепроверить данные в платеже.

для ИП: подготовить и сдать отчетность в налоговые органы;

оповестить о перечислении платежа своих работников.

Проверить статус застрахованности можно следующими способами:

мобильное приложение Qoldau 24/7

официальный сайт fms.kz

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Контакт-центр 1414

мобильное приложение Damumed

мобильное приложение Halyk

мобильное приложение BCC.KZ

мобильное приложение Kaspi.kz

сайт электронного правительства egov.kz – через государственную услугу «Предоставление информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования».