Какие виды помощи доступны бесплатно незастрахованным?

Обязательное социальное медицинское страхование даёт возможность получать качественные и дорогостоящие медицинские услуги бесплатно. Однако многие до сих пор не зарегистрированы в системе, по разным причинам. В Шымкенте таких людей более 343 тысяч.

Нигара Ахметова — пациентка городской поликлиники №13. По её словам, после подключения к системе ОСМС она получает необходимую медицинскую помощь регулярно и бесплатно. Врачи приглашают на обследования, напоминают о прививках и профилактике.

Нигара Ахметова, жительница Шымкента: «С 15 лет наблюдаюсь в этой поликлинике. Прохожу обследования, сдаю анализы. Спустя 11 лет, благодаря врачам, смогла родить дочку. Здесь очень внимательное отношение».

Врачи напоминают: участие в системе ОСМС — это защита в случае болезни. Даже самые дорогие процедуры можно пройти бесплатно, если вы застрахованы. Но при этом свыше 343 тысяч шымкентцев до сих пор остаются вне системы. Однако даже незастрахованные пациенты имеют право на часть бесплатных услуг.

Нагима Алимбетова, врач общей практики городской поликлиники №13: «Бесплатно предоставляются экстренная помощь при отравлениях и острых инфекциях, лечение ВИЧ и туберкулёза, медицинское наблюдение беременных, вакцинация, профилактические осмотры детей и взрослых».

В 13-й поликлинике каждый четверг проходят разъяснительные встречи по системе ОСМС. Врачи помогают жителям зарегистрироваться и напоминают: чтобы получить полную медицинскую помощь — важно быть застрахованным и своевременно платить взносы.